Тонировка разрешена, на всесезонку - запрет. Какие еще изменения ждут участников ПДД с 1 сентября
Масштабные изменения ждут участников дорожного движения уже завтра, 1 сентября. Водителям разрешена тонировка на задних и боковых стеклах. Мотоблоки с прицепами теперь могут ездить по дорогам в светлое время. А всесезонными шинами запрещено будет пользоваться зимой.
Самые революционные изменения у владельцев электросамокатов, велосипедов, моноколес и всего того, что юридически называется "средствами персональной мобильности".
В правилах закреплена обязанность велосипедистов и самокатчиков практически всегда спешиваться при пересечении проезжей части. Проезжать можно будет только по зеленой разметке, где установлен велосветофор, если велодорожка организована за счет проезжей части, или в деревне, где нет разметки.
Вводится лимит по скорости. Кстати, многие мощные и быстрые устройства - это те, которые способны разгоняться свыше 25 км/ч, будут приравнены к мотоциклам или мопедам, а значит, на них нужны права, страховка и техпаспорт.
В ГАИ считают, что подобные изменения позволят снизить аварийность.