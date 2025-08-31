Тонировка разрешена, на всесезонку - запрет. Какие еще изменения ждут участников ПДД с 1 сентября

Масштабные изменения ждут участников дорожного движения уже завтра, 1 сентября. Водителям разрешена тонировка на задних и боковых стеклах. Мотоблоки с прицепами теперь могут ездить по дорогам в светлое время. А всесезонными шинами запрещено будет пользоваться зимой.

В правилах закреплена обязанность велосипедистов и самокатчиков практически всегда спешиваться при пересечении проезжей части. Проезжать можно будет только по зеленой разметке, где установлен велосветофор, если велодорожка организована за счет проезжей части, или в деревне, где нет разметки.



Вводится лимит по скорости. Кстати, многие мощные и быстрые устройства - это те, которые способны разгоняться свыше 25 км/ч, будут приравнены к мотоциклам или мопедам, а значит, на них нужны права, страховка и техпаспорт.