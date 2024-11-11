Тонкости переговоров Трехсторонней контактной группы в 2014-м - кто же был заинтересован в мире

Пока на Донбассе стреляли в 2014-м, Беларусь выступала с инициативой урегулирования кризиса и готова делать все возможное для его разрешения. Об этом не раз говорил Александр Лукашенко. Неудивительно, что с просьбой о предоставлении переговорной площадки президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре обратился именно к белорусскому лидеру. Минск стал главной надеждой на мир и спокойствие в центре Европы.

Украина в те дни терпела на поле боя разгромное поражение, символом которого стали два котла - Дебальцевский и Иловайский. И Киев пошел на переговоры. В белорусской столице начала работу Трехсторонняя контактная группа по урегулированию кризиса. Украина, Россия, ОБСЕ, а также представители ДНР и ЛНР стали обсуждать условия прекращения огня, обмен пленными, гуманитарную помощь. Словом, говорили о том, что можно сделать, чтобы в Украину снова вернулся мир. И договорились встретиться снова. Долгое время именно в Минске жили надеждой, что пушки в Украине наконец замолчат.

Леонид Кучма, президент Украины (1994-2005 гг.):

"Мы приехали за миром. Это самое главное. Речь должна идти не о перемирии, а действительно, что надо сделать со всех сторон - украинской, российской, на Донбассе для того, чтобы действительно там была вера, что не завтра, то хотя бы послезавтра прекратятся боевые действия, прекратим убивать друг друга".

Андрей Кривошеев, политический обозреватель Белтелерадиокомпании (2007-2020 гг.), гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель правления Белорусского союза журналистов:

"Республика Беларусь как союзник Российской Федерации и как просто друг и брат украинского народа (подчеркну, именно народа, а не продажной олигархической элиты, которая привела к этому гражданскому противостоянию и гражданской войне, и де-юра, кстати, и де-факто, я так считаю) мы тогда стали площадкой, но не только площадкой. Президент Беларуси часто говорит, что мы создали условия".

Смотрите проект "Время выбрало нас" ЗДЕСЬ

По мнению политического обозревателя, Президент Беларуси и белорусская дипломатия скромничают, потому что в те переговоры Беларусь инвестировала всю свою политическую репутацию, все свои экономические, социальные наработки с Российской Федерацией и с Украиной. "Если бы мы на протяжении предыдущего десятилетия до 2014 года не помогали Украине всеми возможными инструментами, вплоть до того, что мы пахали им землю нашей техникой, мы поставляли им по низким ценам наши калийные удобрения, поддерживая украинское АПК. Мы создавали совместные предприятия. И на определенном этапе, как раз это, наверное, был 2013 год, мы вышли на пик торгово-экономических отношений с Украиной - чуть больше 7 млрд долларов по году, - напомнил эксперт. - Все это мы инвестировали в переговоры".

Андрей Кривошеев:

"Фраза Владимира Макея о том, что Минск и Республика Беларусь в целом стала донором европейской безопасности, на мой взгляд, абсолютно оправдана. И с кем бы из евросоюзовских экспертов, политиков, аналитиков и даже американских я не беседовал, все признавали вклад Республики Беларусь, белорусской дипломатии и Президента Беларуси в умиротворение в Европе".

Спустя почти месяц переговоры выходят на самый высокий уровень. В Национальном аэропорту встречают сразу три борта номер один - Украины, Казахстана и России. И трех ведущих комиссаров Евросоюза по внешней политике, энергетике и торговле. Уникальный формат переговоров. Только те, в чьих руках ключи к миру и экономической стабильности.

"Если бы не было вашей воли, мы с Вами часто об этом говорили по телефону, не было бы сегодня этой встречи, - отметил Александр Лукашенко. - Это говорит о том, что Украина крайне заинтересована в том, чтобы на этой земле, в центре Европы была нормальная ситуация и обстановка. Белорусы - тем более. Вы это знаете, нашу позицию также".

Петр Порошенко, Президент Украины (2014-2019 гг.):

"Я хотел бы отметить очень важную роль, которую Вы, как Президент Беларуси, и Беларусь начинает играть в мирном процессе. Ключевая позиция, которую сегодня ищет Украина - это мир. Мир на Донбассе. Мир, который прекратит страдания людей. Впервые нам с Вами удалось собрать уникальный по составу формат переговоров…"

Минск обладает уникальной атмосферой для конструктивных, политических и экономических переговоров. Такое реноме бесценно и подтверждают его все стороны уникальной встречи: и баронесса Эштон от имени Еврокомиссии, и президенты Путин, Назарбаев и Порошенко. Последний даже подарит переговорам самый громкий эпитет, заявив, что от результата встречи зависит судьба Европы и мира.

Андрей Кривошеев отметил, что Беларусь всегда говорила, что нам, как государству, которое лежит между Востоком Евразии, Юго-Востоком Евразии, Югом Глобальным и Глобальным Западом, выгодно, чтобы на нашей территории шло сотрудничество, а не война этих двух огромных экономических и политических объединений - стильная, суверенная, опирающаяся на свои национальные интересы и Украина, и Европейский Союз. "К сожалению, не по нашей вине это произошло", сказал он.

Андрей Кривошеев:

"Я один нюанс скажу про несуверенность и про то, как принимались решения в 2014 году. Мне посчастливилось беседовать с Леонидом Кучмой, который как раз был первым представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. И он мне по секрету сказал, что о своем назначении руководителем украинской делегации он узнал из интернета. Это говорит о том, какой уровень принятия решений, какая деградация государства украинского и несамостоятельность, несуверенность была уже тогда, в 2014 году. И каждый следующий шаг вел украинскую государственность и украинский народ к катастрофе".

"Поверьте, украинские элиты, которые сейчас уже бегут из Украины, занимают себе теплые места, как бывший министр иностранных дел Кулеба, который уже оформил себе почетную пенсию в Гарвардском университете школы Кеннеди, GFK, это такой аналог нашей Академии управления при Президенте Беларуси, - рассказал эксперт. - Это показывает, как на самом деле украинская элита относится к украинскому народу и к украинской трагедии. Они сбегут, они найдут себе теплые места. Им плевать на украинскую государственность, целостность и суверенность, что бы они ни говорили".

Андрей Кривошеев:

"Беларусь в этом смысле, принимая на своей территории Трехстороннюю контактную группу по решению проблемы Донбасса, в целом юго-востока Украины, еще и вкладывала в суверенность украинского государства. Наш Президент, наша дипломатия говорила и продолжает говорить украинским элитам: возьмите себя в руки, поймите, что это ваша земля, это ваш народ, это ваши национальные интересы. Война идет на вашей территории, поэтому договоритесь с Российской Федерацией при поддержке и Беларуси, и белорусской дипломатии".

"Минск всегда был, есть и будет притягателен тем, что мы способны обеспечить высокий уровень безопасности, вовлеченности всех сторон переговорного процесса и обладаем необходимым для этого уровнем доверия", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.

В начале специальной военной операции России в Украине первые раунды переговоров, которые могли остановить эту войну в зародыше, прошли на белорусской земле, напомнил парламентарий. "К сожалению, вмешательство коллективного Запада, то, что фактически марионеточный характер имеют украинские нынешние власти в отношениях со своими западными донорами, привело к тому, что переговорный процесс в Беларуси был прекращен, перенесен в Стамбул, а там заболтали эти переговоры, в итоге имеют кровопролитную войну, главной жертвой которой является украинский народ", - подчеркнул он.

Александр Шпаковский:

"Тем не менее, Беларусь сохраняет миротворческие устремления и в отношении Украины, и в отношении других конфликтных точек в постсоветском регионе. Мы не стремимся к какой-либо посреднической роли, у нас нет такой задачи, но всем общеизвестно, что Беларусь способна выполнить медиативную функцию, если в этом возникнет необходимость. И мы это неоднократно доказали на протяжении своей суверенной истории".

Как итог, Минск решено было сделать регулярной площадкой для встреч контактной группы "Украина-Россия-ОБСЕ".

Порошенко еще не раз благодарил белорусского лидера за ту роль, которую сыграла Беларусь и лично наш Президент. Еще долгие годы в белорусской столице говорили о ценности мира в Украине и тех шагах, которые могли бы его приблизить.