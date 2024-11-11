Торжественные службы и молитвы в храмах. Православные верующие в ожидании Рождества Христова

Православные верующие мира в предвкушении Рождества Христова! В домах последние приготовления. Прихожане идут и в храмы, где с утра начались торжественные службы. Какая атмосфера царит в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Атмосфера сегодня поистине волшебная. Рождественский сочельник наполнен ароматом предвкушения Великого праздника Рождества Христова. Людей становится все больше в храме иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радость". Православные приходят в храм целыми семьями, с друзьями и близкими, чтобы разделить радость от наступающего праздника в Божьем доме. Рождественские песнопения раздаются здесь с самого утра. Литургию возглавил Антоний Бондарев.

Уже завтра, 7 января, весь православный мир будет славить событие, произошедшее более двух тысяч лет назад, которое дало отсчет новому летоисчислению, - Рождество Христово. Сегодня же канун великого праздника - Сочельник. Кстати, название произошло от центрального блюда на постном столе вечерней трапезы - Сочиво. Это каша с орехами. И сегодня последний день поста, который верующие соблюдали традиционно начиная с 28 ноября.

И конечно, главное в подготовке к Рождеству не столько соблюдение укоренившихся гастрономических правил, сколько духовная подготовка и чувство единения с Христом-Спасителем. Гораздо важнее оставить мирское, погрузиться в чтение Священного Писания и в миротворении встретить светлый праздник в храме. Служба Рождественского сочельника длиннее, нежели обычная, и вместе с тем торжественная.

Служба в Сочельник плавно перетекает в Рождественское богослужение. Конечно, для верующих это особая радость - встретить праздник ночью в храме. Тем более что таких служб в году немногочисленно.

Рождество - 1 из 12 главных церковных праздников года, почитаемых в память о рождении Спасителя. О Великом библейском событии напоминают и вертепы, которые устанавливают возле храма накануне праздника. В этих инсталляциях можно увидеть место, где родился младенец. Также в вертепе размещают фигурки ангелов, волхвов и святого семейства.

Рождественский пост завершается после наступления темноты или появления на небе первой звезды, которая символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса.

Традиционно к Рождеству Христову Белтелерадиокомпания организует трансляции богослужений на телеканале "Беларусь 1". Сегодня сразу после "Панорамы" начнется праздничное богослужение из Свято-Духова собора, а в 23:55 - Божественная литургия, которую возглавит Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.