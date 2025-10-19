Торжество красоты и грации: Минск принимает финал конкурса "Краса Беларуси"

Минск принимает финал конкурса красоты для многодетных мам "Краса Беларуси". Это не просто соревнование, а значимое мероприятие, посвященное семейным ценностям, материнству и национальным традициям.

В этом году проект отмечает свой 5-летний юбилей, став одним из самых душевных и вдохновляющих творческих событий страны. В конкурсе участвуют женщины в возрасте от 27 до 47 лет.

Материнство - самая трудная профессия, приносящая радость. На этой неделе в Беларуси каждый день окутан родительской любовью. Традиция осеннего сезона - определение "красы Беларуси". Главное для участия - вовсе не золотые параметры 90-60-90 и высокий рост, а наличие как минимум троих детей, обаяние, грация и женская мудрость.

Ульяна Ларченко, финалистка конкурса "Краса Беларуси - 2025":

"Я мама трех сыновей. Знаете, мы всегда очень заняты. Когда у тебя двое или трое детей, это, безусловно, непросто. Я решила принять участие в конкурсе потому, что мой первый ребенок - ребенок с особенностями. Мне очень хотелось донести до других мам, которые сталкиваются с похожими трудностями, что жизнь продолжается. Нужно стараться находить в себе силы".

Анастасия Мазуренко, финалистка конкурса "Краса Беларуси - 2025":

"Конкурс подарил мне 14 замечательных подарков - этих девушек. Каждая из них интересна, уникальна, мы действительно стали близки".

Организовать такой конкурс, учитывающий всю многогранность белорусских женщин, могли только точно такие же грациозные энтузиастки. Для конкурсанток эта неделя была наполнена не только мастер-классами по сценической речи и дефиле, но и творческими испытаниями - записью обращения по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, представления себя в профессии.

19 октября ожидается масштабное шоу, 3 выхода в костюмах отечественного производства и видеовизитки. Такой темп под силу только тем, кто сталкивается с приятным женским цейтнотом каждый день.

Александра Никифорова, организатор конкурса "Краса Беларуси - 2025":

"Сегодня у нас самый важный этап - финал. Здесь мы покажем не только наших прекрасных красавиц на сцене, но и поднимем важные вопросы, чтобы все присутствующие почувствовали, с какими основными вопросами сталкивается каждая девушка, каждая женщина, даже если у нее еще нет детей, когда она только задумывается о материнстве".

В Беларуси такой конкурс проходит в 5-й раз. Каждый раз отбор действительно очень серьезный. В этот раз поступило более 60 заявок со всей республики, в финале оказались 15 самых талантливых, обаятельных и грациозных. Оценят участниц те, кто точно их поймет - звездные многодетные отцы и матери.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Та самая "краса Беларуси" должна сочетать в себе все качества настоящей белорусской женщины. Учитывая, что она уже стала многодетной мамой, все эти качества у нее уже есть".