Травматическое оружие и слезоточивый газ: польские силовики избили беженцев и выбросили в Беларусь

22 декабря в Свислочском районе пограничники нашли 4 мигрантов - граждан Египта и Марокко. Беженцы рассказали следователю, что все они направлялись в Польшу. Там люди в форме применили в отношении их травматическое оружие, газ и светошумовые гранаты. После этого под угрозой расправы поляки вышвырнули мигрантов через калитку для животных в Беларусь.