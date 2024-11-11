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Травматическое оружие и слезоточивый газ: польские силовики избили беженцев и выбросили в Беларусь
Польские силовики выбросили на территорию Беларуси очередных беженцев. Этим делом уже занимаются белорусские следователи.
22 декабря в Свислочском районе пограничники нашли 4 мигрантов - граждан Египта и Марокко. Беженцы рассказали следователю, что все они направлялись в Польшу. Там люди в форме применили в отношении их травматическое оружие, газ и светошумовые гранаты. После этого под угрозой расправы поляки вышвырнули мигрантов через калитку для животных в Беларусь.
Иностранцы с многочисленными повреждениями от резиновых пуль были доставлены в районную больницу. При этом у одного из них диагностировали резаную рану глаза и черепно-мозговую травму.
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