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Травматическое оружие и слезоточивый газ: польские силовики избили беженцев и выбросили в Беларусь

Польские силовики выбросили на территорию Беларуси очередных беженцев. Этим делом уже занимаются белорусские следователи.

22 декабря в Свислочском районе пограничники нашли 4 мигрантов - граждан Египта и Марокко. Беженцы рассказали следователю, что все они направлялись в Польшу. Там люди в форме применили в отношении их травматическое оружие, газ и светошумовые гранаты. После этого под угрозой расправы поляки вышвырнули мигрантов через калитку для животных в Беларусь.

Иностранцы с многочисленными повреждениями от резиновых пуль были доставлены в районную больницу. При этом у одного из них диагностировали резаную рану глаза и черепно-мозговую травму.

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