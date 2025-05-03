Трем школам Минска присвоены звания легендарных полководцев

В рамках международной патриотической акции "Четыре фронта - одна Победа!", посвященной освободительной операции "Багратион", трем учебным заведениям Минска присвоены имена легендарных полководцев - командующих фронтами во время Великой Отечественной войны.

62-я школа Минска получила почетное имя генерала Георгия Захарова. У школы номер 118 - имя маршала Константина Рокоссовского.

148-я школа проходит процедуру присвоения имени дважды Героя Cоветского Cоюза Ивана Баграмяна. В учебном заведении открыли музей. Биография и героический путь выдающегося военачальника представлены фотографиями, копиями документов, книгами.

Людмила Руцкая, руководитель музея СШ № 148 Г. Минска:

"Начался процесс присвоения имени Ивана Баграмяна нашей школе. Необходимо знать об этом человеке, где-то должен быть уголок памяти. У нас в холле стоит экспозиция, посвященная этому известному маршалу".