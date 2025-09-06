"Трогает до слез". Участница фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" о знаковых местах памяти

Могилев принимает фестиваль "Молодежь - за Союзное государство".

Юных и самых ярких исполнителей Беларуси и России объединило творчество и любовь к своей малой родине. А еще уважение к героическому прошлому и сохранению исторической правды.

6 сентября конкурсанты побывали в знаковых местах памяти.

Творчество объединяет

Мемориал "Буйничское поле". Именно здесь в июле 1941-го началась ожесточенная оборона Могилева. 23 долгих дня навечно вписаны в историю.

За два года на Буйничском поле благодаря господдержке, бюджету Союзного государства, президентам двух стран, а также простым гражданам удалось возвести Музей Славы Могилевщины. Это уникальный объект - первый в своем роде VR-комплекс, где благодаря новейшим медиатехнологиям, искусственному интеллекту прошлое словно ожило.

Александр Кудринский, концертный директор (Москва, Россия):

"Мы, более старшее поколение, все это видели и слышали от наших дедов, которые воевали, которые прошли через все эти испытания, страдания. И обязательно нужно нашему поколению не забывать, рассказывать про ту боль".

"Слава богу, что сейчас возрождается вот этот момент других ценностей - не потребительства, а сохранения памяти. Я в Беларусь приезжаю второй раз, первый раз была в Минске. Я восторгаюсь", - поделилась Ирина Кудринская - руководитель эстрадно-джазовой магистратуры Московского городского педагогического университета.

Большая часть экспозиций, диарам в Музее Славы Могилевщины посвящена жутким страницам Великой Отечественной войны: сражению под Буйничами, геноциду фашистов в отношении белорусского народа. Такое забывать нельзя. Так считают и молодые патриоты.

"У нас в регионе тоже есть музей "Третье ратное поле России". И когда ты смотришь, как это было в те годы, ты проникаешься и хочешь сохранять эту память", - рассказал участник фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" из России Эдуард Бирюков.

Виктория Иванова, участник фестиваля "Молодежь - за Союзное государство" (Россия):

"Нам рассказывали про девушку-подпольщицу. Перед казнью она написала сыну записку, чтобы он хорошо учился, слушался родных. Это прямо до слез трогает".