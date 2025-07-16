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Трудовой коллектив "Керамина" посетил Дворец Независимости
Дворец Независимости Беларуси 16 июля снова открылся для гостей. Главный государственный символ посетил трудовой коллектив "Керамина". Увидеть воочию монументальное сооружение смогли около 100 человек.
Среди гостей были заслуженные работники, активисты - все, кто внес вклад в развитие своей организации. Большинство сегодня увидело дворец изнутри впервые. Это подарок к юбилею, предприятию в этом году исполняется 75 лет.
Гостям рассказали историю и интересные факты, показали убранство, а также знаменитые залы, где решаются важнейшие для страны вопросы.
Олег Панасюк, гендиректор ОАО "Керамин":
"У нас очень большой коллектив - более 2,2 тыс. человек. Было много желающих. Мы поощрили своих активных людей экскурсией сюда, чтобы они прониклись теми требованиями и установками, которые глава государства озвучивает в этом здании".
Экскурсии по Дворцу Независимости стали доброй традицией. Идея открыть двери белорусам и гостям нашей страны принадлежит Президенту Александру Лукашенко.