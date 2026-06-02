Почему Зеленский пытается создать новую религию для украинцев, где вместо святых Степан Бандера, Роман Шухевич и, конечно, Андрей Мельник и Евгений Коновалец, - в проекте "Это другое".

25 мая в Киеве перезахоронили останки Мельника и его супруги. Планируют туда же перенести останки и Коновальца. Но кроме этого, одному из подразделений сил специальных операций Украины Зеленский в конце мая присвоил название "Имени героев УПА".

Действующая украинская власть ищет любые способы откреститься от советского прошлого. Если Москва называет себя наследницей СССР, то Украина готова быть наследниками их врагов, даже если эти враги - нацистские прихвостни.

В ноябре прошлого года в ООН 52 страны, включая США, Германию и Францию, проголосовали против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Возможно, прикрывают Киев. Возможно, сами являются участниками игры, в которой ведущую роль занимает Украина.

А игра называется "Разбуди нациста". И можно понимать, как хочешь: разбуди спящего в тебе нациста, разбуди мертвого нациста. Но определенно Зеленский пытается приподнять морально-боевой дух оставшегося населения путем обращения к памяти предков и таким организациям, как ОУН-УПА.

"Наши украинские герои разных времен, которые защищали идею независимости, боролись ради нашего государства и похоронены в Европе, Америке, других странах. Мы их возвращаем. У нас есть возможность и моральная обязанность перезахоронить их здесь, в Украине. Украинский народ заслуживает своей исторической памяти, и эту память мы укрепляем", - заявил Владимир Зеленский.

Продолжение следует. После перезахоронения радикального украинского националиста Зеленский издал указ о присвоении отдельному центру специальных операций "Север" в силах специальных операций ВСУ почетное наименование "Имени героев УПА". Это решение, принятое 26 мая 2026 года, накануне дня сил специальных операций, было аргументировано необходимостью "восстановления исторических традиций национальной армии в знак признания заслуг подразделения".

Присвоение имени героев УПА вызвало резко негативную реакцию в Польше, где УПА обвиняется в организации Волынской резни. По разным оценкам, жертвами ее стали до 100 тыс. поляков. МИД Польши оценил решение однозначно негативно, как оскорбление памяти жертв. Президент Кароль Навроцкий потребовал лишить Зеленского ордена Белого орла и заявил, что тот предоставил превосходный материал для российской пропаганды.

Премьер-министр Дональд Туск назвал шаг ранящим "историческую чувствительность". А бывший президент Лех Валенса снял с пиджака украинский флаг, сказав, что, чествуя бандитов из УПА, президент Украины оскорбил его и всех замученных соотечественников.

Кароль Навроцкий, президент Польши news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc824213-d1ac-4854-a339-c2207e1e31df/conversions/be9ba9eb-259f-4757-b802-c4bf91b6048d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc824213-d1ac-4854-a339-c2207e1e31df/conversions/be9ba9eb-259f-4757-b802-c4bf91b6048d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc824213-d1ac-4854-a339-c2207e1e31df/conversions/be9ba9eb-259f-4757-b802-c4bf91b6048d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc824213-d1ac-4854-a339-c2207e1e31df/conversions/be9ba9eb-259f-4757-b802-c4bf91b6048d-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я очень серьезно отнесся к призыву польского народа и депутата Плачика, который прислал мне это обращение. 8 июня состоится заседание коллегии ордена Белого орла, я предложил, чтобы одним из пунктов было лишение президента Зеленского ордена Белого орла. Естественно, это не решение президента, хотя окончательное решение за президентом, но говоря о конкретных механизмах, должна пройти коллегия, такая коллегия пройдет 8 июня. Я просто возмущен".

Это событие в Украине - не единичный случай, а часть более широкой тенденции. Например, 14 июля 2025 года 31-я отдельная механизированная бригада ВСУ получила имя генерал-хорунжего УПА Леонида Ступницкого. Также обсуждается присвоение 21-й механизированной бригаде имени генерала УПА Василия Кука. Однако часть военнослужащих украинской, российской и белорусской армий вышла из советской военной школы. ССО, ранее воздушно-десантные войска - это всегда была элита. Сегодня эта элита в Украине именуется героями УПА. Фактически их переименовали в бандеровцев.

Виталий Киселев, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в составе народной милиции ЛНР (2014–2015 гг.) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dd5c0e5-7495-4ebe-94fd-5923203c06e4/conversions/3265d89c-64e0-4afc-90c6-b9401d81efd2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dd5c0e5-7495-4ebe-94fd-5923203c06e4/conversions/3265d89c-64e0-4afc-90c6-b9401d81efd2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dd5c0e5-7495-4ebe-94fd-5923203c06e4/conversions/3265d89c-64e0-4afc-90c6-b9401d81efd2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0dd5c0e5-7495-4ebe-94fd-5923203c06e4/conversions/3265d89c-64e0-4afc-90c6-b9401d81efd2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виталий Киселев, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в составе народной милиции ЛНР (2014–2015 гг.):

"За ними стоят американцы, которые конкретно знают их обеспечение, их подготовку проходят и т. д. Их готовят именно в практике и культе нацизма, поклонению нацизму. Они абсолютно безвольны. Им просто хорошо платят деньги. В принципе, как говорится, идеологических людей мало. Сегодня на каком-то патриотизме и любви к родине с точки зрения элиты войск можно поставить просто большой крест. Какой крест у них будет - они его избрали. Т. е. они избрали геральдику фашистов".

Странно, что не последовала реакция со стороны Польши в процессе перезахоронения, например, Андрея Мельника.

Андрей Мельник news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99db88b0-250b-4b5a-ba30-fb17f24da8cf/conversions/93369bdc-d14c-4cc8-a84f-0a2e577f3be9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99db88b0-250b-4b5a-ba30-fb17f24da8cf/conversions/93369bdc-d14c-4cc8-a84f-0a2e577f3be9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99db88b0-250b-4b5a-ba30-fb17f24da8cf/conversions/93369bdc-d14c-4cc8-a84f-0a2e577f3be9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99db88b0-250b-4b5a-ba30-fb17f24da8cf/conversions/93369bdc-d14c-4cc8-a84f-0a2e577f3be9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мельник сотрудничал с германской разведкой, поскольку видел в немцах естественных союзников в борьбе против общего противника - поляков. В августе 1939 года получил от Канариса весьма призрачные гарантии, что после освобождения немцами Западной Украины Мельник будет назначен руководителем, фактически вождем украинского народа. Это обещание так никогда и не было выполнено.

цитата из распоряжения Евгения Коновальца news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c41bd05a-5589-4647-925e-57049c6164a2/conversions/a7e25b86-bca7-4cde-8854-9ebc9d980d8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c41bd05a-5589-4647-925e-57049c6164a2/conversions/a7e25b86-bca7-4cde-8854-9ebc9d980d8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c41bd05a-5589-4647-925e-57049c6164a2/conversions/a7e25b86-bca7-4cde-8854-9ebc9d980d8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c41bd05a-5589-4647-925e-57049c6164a2/conversions/a7e25b86-bca7-4cde-8854-9ebc9d980d8d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сохранилась цитата из распоряжения Евгения Коновальца: "Однако нашим смертельным врагом остается большевизм. Борьбу с поляками мы будем вести постольку, поскольку они сами будут вынуждать к этому".

То, что Запад Украину длительное время подводит к тому, чтобы стать правопреемницей Третьего рейха, видно невооруженным взглядом. Однако кто в этом заинтересован, какие цели преследует?

Виталий Киселев, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе в составе народной милиции ЛНР (2014–2015 гг.):

"Идет глубинная работа по возрождению нацизма и его культивированию в Украине при помощи западных спецслужб, западных руководителей, аналитиков. Они уже давно просчитали, что украинцы готовы к тому, чтобы воссоздать четвертый рейх и служить верой и правдой. Если бы все было так плохо, Зеленского давно уже поменяли бы, убрали бы, да все что угодно с ним могло бы произойти".

Чем дольше Зеленский будет тискать трупы бандеровцев и называть спецназ именами УПА, тем тяжелее будет Украину вытащить из этого нацистского болота. Хотя она уже зашла или ее завели достаточно далеко.

Идеологическая цель пробуждения нацизма в Украине - консолидация общества и создание нового национального мифа. За годы конфликта Киев активно формирует альтернативную советской историческую традицию в рамках политики декоммунизации. Действующая власть делает ставку на символы, ассоциируемые с вооруженной борьбой за независимость, чтобы консолидировать общество перед лицом внешней угрозы.

Героизация ОУН-УПА внедряется через школьное образование и патриотическое воспитание.