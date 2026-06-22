"Тщательно спланированный ад" - почему элитная дивизия вермахта сломалась о Брестскую крепость

Фото: Sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ac69b3f-60aa-4371-b6fb-21f1934c665d/conversions/476cb4e3-399c-4da2-a8bc-a0dc0a4ca8e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ac69b3f-60aa-4371-b6fb-21f1934c665d/conversions/476cb4e3-399c-4da2-a8bc-a0dc0a4ca8e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ac69b3f-60aa-4371-b6fb-21f1934c665d/conversions/476cb4e3-399c-4da2-a8bc-a0dc0a4ca8e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7ac69b3f-60aa-4371-b6fb-21f1934c665d/conversions/476cb4e3-399c-4da2-a8bc-a0dc0a4ca8e6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik.by

Роковое воскресенье 22 июня 1941 года - день, который разорвал жизнь миллионов. Рассвет, ставший мглой на долгие 1418 дней. Начало Великой Отечественной войны сделало ту ночь самой короткой. Она закончилась в 04:15, еще до восхода солнца Брестская крепость подверглась мощному артиллерийскому налету.

На штурм Брестской крепости командование вермахта отправило элитную 45-ю пехотную дивизию. Ту, которая первой входила в Брюссель, Париж и Варшаву. Один из полков подразделения формировался в родном городе Гитлера, австрийском Браунау.

Оборона Брестской крепости и Могилёва: первые бои Великой Отечественной войны К 85-летию начала Великой отечественной войны - двухсерийный документальный фильм Елены Бормотовой "Лето 1941-го. На рассвете войны". Впервые в отечественной документалистике акцент сделан не на хронику катастроф, а на хронологию героизма начального периода Великой Отечественной войны: - защита Брестской крепости, - оборона Могилева, - Лепельский танковый контрудар, - а также освобождение Жлобина и Рогачева. Впервые на всем протяжении советско-германского фронта были отбиты города - пусть и на месяц, но они оставались советскими. 22.06.2026 12:00

Буквально за первых 30 мин по крепости было выпущено более 5 тыс. артиллерийских снарядов, мин и гранат. Елена Грицук, завотделом "Музей войны - территория мира" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

Елена Грицук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1262916-c2f2-4776-8904-33853129c600/conversions/2d6af5f4-4179-47b6-9f7c-c047f614a1e1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1262916-c2f2-4776-8904-33853129c600/conversions/2d6af5f4-4179-47b6-9f7c-c047f614a1e1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1262916-c2f2-4776-8904-33853129c600/conversions/2d6af5f4-4179-47b6-9f7c-c047f614a1e1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1262916-c2f2-4776-8904-33853129c600/conversions/2d6af5f4-4179-47b6-9f7c-c047f614a1e1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Для этого первого обстрела они привезли две мортиры "Карл" 600 мм. Были и реактивные минометы калибра 280, 320 мм, - обозначил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе. - Должен был быть ошеломляющий эффект, как писали немцы. И русские, по их предположениям, если и не начнут повально сдаваться в плен, то разбегутся из крепости. То есть, как нож сквозь масло, должны были пройти немецкие штурмовые группы".

Вся дивизионная артиллерия была направлена на Брестскую крепость. 9 батарей тяжелых реактивных минометов химического полка особого назначения за первые полчаса войны произвели 2880 выстрелов. Пастырь 45-й дивизии вермахта назвал это тщательно спланированным адом.

"Страшный грохот, звон битого стекла, стоны раненых и перепуганных бойцов, как писал ефрейтор Соколов, заставили меня вскочить с постели. Лицо пахло гарью и пылью. И по всему горизонту пылало зарево огня", - привела одно из воспоминаний участника тех событий завотделом "Восточный форт" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Инна Шедловская.

45-я пехотная дивизия в соответствии со штатным расписанием военного времени это более 17 тыс. человек. Превосходство в живой силе перед гарнизоном Брестской крепости более чем в два раза.

Елена Митюкова и Елена Бормотова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c07a3ec0-c881-4d2c-989c-59f13a48524e/conversions/e35e0916-d3e5-4e0c-ac5b-65d1219f6e89-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c07a3ec0-c881-4d2c-989c-59f13a48524e/conversions/e35e0916-d3e5-4e0c-ac5b-65d1219f6e89-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c07a3ec0-c881-4d2c-989c-59f13a48524e/conversions/e35e0916-d3e5-4e0c-ac5b-65d1219f6e89-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c07a3ec0-c881-4d2c-989c-59f13a48524e/conversions/e35e0916-d3e5-4e0c-ac5b-65d1219f6e89-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Митюкова, замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":

"Около 8 тыс. военнослужащих Красной Армии встретили начало Великой Отечественной войны в Брестской крепости. Но при этом мы должны всегда помнить о том, что около 50 % личного состава гарнизона смогло прорваться из крепости, которая была окружена уже в 9 часов утра. Таким образом, число защитников Брестской крепости в момент уже самой активной обороны, конечно, было намного меньше. Это примерно около 4-4,5 тыс. человек".

Генерал Гудериан, один из разработчиков Блицкрига, в воспоминаниях писал: "Внезапность нападения на противника была достигнута. Однако вскоре противник оправился. И начал оказывать упорное сопротивление. Особенно ожесточенно оборонялся гарнизон, имевший важное значение крепости Брест".

После массированного артобстрела на острова Брестской крепости ворвались бойцы немецких пехотных штурмовых групп. Многие красноармейцы в это время находились в оборонительных казармах. В помещениях возле Холмских ворот размещались военнослужащие 84-го стрелкового полка.

Стены Брестской крепости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de9b082e-cb39-4332-9fde-2b03f75aae3c/conversions/e3cb2431-1b38-42c9-81d0-d72f0400284b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de9b082e-cb39-4332-9fde-2b03f75aae3c/conversions/e3cb2431-1b38-42c9-81d0-d72f0400284b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de9b082e-cb39-4332-9fde-2b03f75aae3c/conversions/e3cb2431-1b38-42c9-81d0-d72f0400284b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/de9b082e-cb39-4332-9fde-2b03f75aae3c/conversions/e3cb2431-1b38-42c9-81d0-d72f0400284b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Немцы наступали как от армейского клуба к внутреннему фасаду Холмских ворот, так и к внешнему фасаду ворот по пешеходному мосту. Наши были зажаты с двух сторон. Но, несмотря на это, бойцы 84-го стрелкового полка пошли в первую контратаку утром 22 июня.

Ее возглавил младший политрук Самвел Мативасян. После артобстрела в казарме полыхал огонь, было много убитых и раненых. Оружие практически уничтожено немецкими снарядами.

Бойцы вооружались тем, что попадалось под руку: куски кирпичей, саперные лопатки, разбитые табуретки. Посмотрев друг на друга, они понимали, что для многих этот бой будет первым и, скорее всего, последним. Анна Лосенкова, научный сотрудник мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"

Солдаты Великой Отечественной войны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bd9ee78-4d76-4b76-b0c1-759d34b64e52/conversions/d4aadb61-d906-4d61-b95b-43e7790d1b8d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bd9ee78-4d76-4b76-b0c1-759d34b64e52/conversions/d4aadb61-d906-4d61-b95b-43e7790d1b8d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bd9ee78-4d76-4b76-b0c1-759d34b64e52/conversions/d4aadb61-d906-4d61-b95b-43e7790d1b8d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bd9ee78-4d76-4b76-b0c1-759d34b64e52/conversions/d4aadb61-d906-4d61-b95b-43e7790d1b8d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Несмотря на тяжелый бой и большие потери, первая контратака увенчалась успехом. Прорвавшаяся на центральный остров крепости штурмовая группа противника была ликвидирована.

Дивизионную задачу в первой половине дня 22 июня выйти за Брест 45-я дивизия провалила. Элита вермахта понесла огромные потери. Несколько рот утратили боеспособность. Более того, они запросили у командования 4-й немецкой армии отвезти разбитые штурмовые группы из центра крепости.

"Что мы видим? Недооценка. Недооценка и мощных укреплений Брестской крепости, и духа наших бойцов, и переоценка своих сил. Поэтому этот внезапный штурм не удался, были просчеты в планировании немецкой стороной. Но главный их просчет - недооценка нашего солдата и командира", - подчеркнул Александр Коркотадзе.

Александр Коркотадзе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b09199-cdc8-4477-9c1f-55e1947dd7f4/conversions/60066e68-1ee9-4d78-931f-56b8117bba17-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b09199-cdc8-4477-9c1f-55e1947dd7f4/conversions/60066e68-1ee9-4d78-931f-56b8117bba17-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b09199-cdc8-4477-9c1f-55e1947dd7f4/conversions/60066e68-1ee9-4d78-931f-56b8117bba17-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/69b09199-cdc8-4477-9c1f-55e1947dd7f4/conversions/60066e68-1ee9-4d78-931f-56b8117bba17-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первое отступление для армии Третьего Рейха на советской территории произошло в первый день боев в Брестской крепости. На такое сопротивление нацисты не рассчитывали. В донесениях командиров вермахта было написано: "Внезапное нападение на крепость, в которой находится отважный противник, стоит много крови".