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"Тщательно спланированный ад" - почему элитная дивизия вермахта сломалась о Брестскую крепость
Роковое воскресенье 22 июня 1941 года - день, который разорвал жизнь миллионов. Рассвет, ставший мглой на долгие 1418 дней. Начало Великой Отечественной войны сделало ту ночь самой короткой. Она закончилась в 04:15, еще до восхода солнца Брестская крепость подверглась мощному артиллерийскому налету.
На штурм Брестской крепости командование вермахта отправило элитную 45-ю пехотную дивизию. Ту, которая первой входила в Брюссель, Париж и Варшаву. Один из полков подразделения формировался в родном городе Гитлера, австрийском Браунау.
Оборона Брестской крепости и Могилёва: первые бои Великой Отечественной войны
К 85-летию начала Великой отечественной войны - двухсерийный документальный фильм Елены Бормотовой "Лето 1941-го. На рассвете войны". Впервые в отечественной документалистике акцент сделан не на хронику катастроф, а на хронологию героизма начального периода Великой Отечественной войны: - защита Брестской крепости, - оборона Могилева, - Лепельский танковый контрудар, - а также освобождение Жлобина и Рогачева. Впервые на всем протяжении советско-германского фронта были отбиты города - пусть и на месяц, но они оставались советскими.
Буквально за первых 30 мин по крепости было выпущено более 5 тыс. артиллерийских снарядов, мин и гранат.
"Для этого первого обстрела они привезли две мортиры "Карл" 600 мм. Были и реактивные минометы калибра 280, 320 мм, - обозначил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Александр Коркотадзе. - Должен был быть ошеломляющий эффект, как писали немцы. И русские, по их предположениям, если и не начнут повально сдаваться в плен, то разбегутся из крепости. То есть, как нож сквозь масло, должны были пройти немецкие штурмовые группы".
Вся дивизионная артиллерия была направлена на Брестскую крепость. 9 батарей тяжелых реактивных минометов химического полка особого назначения за первые полчаса войны произвели 2880 выстрелов. Пастырь 45-й дивизии вермахта назвал это тщательно спланированным адом.
"Страшный грохот, звон битого стекла, стоны раненых и перепуганных бойцов, как писал ефрейтор Соколов, заставили меня вскочить с постели. Лицо пахло гарью и пылью. И по всему горизонту пылало зарево огня", - привела одно из воспоминаний участника тех событий завотделом "Восточный форт" мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Инна Шедловская.
45-я пехотная дивизия в соответствии со штатным расписанием военного времени это более 17 тыс. человек. Превосходство в живой силе перед гарнизоном Брестской крепости более чем в два раза.
Елена Митюкова, замдиректора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой":
"Около 8 тыс. военнослужащих Красной Армии встретили начало Великой Отечественной войны в Брестской крепости. Но при этом мы должны всегда помнить о том, что около 50 % личного состава гарнизона смогло прорваться из крепости, которая была окружена уже в 9 часов утра. Таким образом, число защитников Брестской крепости в момент уже самой активной обороны, конечно, было намного меньше. Это примерно около 4-4,5 тыс. человек".
Генерал Гудериан, один из разработчиков Блицкрига, в воспоминаниях писал: "Внезапность нападения на противника была достигнута. Однако вскоре противник оправился. И начал оказывать упорное сопротивление. Особенно ожесточенно оборонялся гарнизон, имевший важное значение крепости Брест".
После массированного артобстрела на острова Брестской крепости ворвались бойцы немецких пехотных штурмовых групп. Многие красноармейцы в это время находились в оборонительных казармах. В помещениях возле Холмских ворот размещались военнослужащие 84-го стрелкового полка.
Немцы наступали как от армейского клуба к внутреннему фасаду Холмских ворот, так и к внешнему фасаду ворот по пешеходному мосту. Наши были зажаты с двух сторон. Но, несмотря на это, бойцы 84-го стрелкового полка пошли в первую контратаку утром 22 июня.
Ее возглавил младший политрук Самвел Мативасян. После артобстрела в казарме полыхал огонь, было много убитых и раненых. Оружие практически уничтожено немецкими снарядами.
Бойцы вооружались тем, что попадалось под руку: куски кирпичей, саперные лопатки, разбитые табуретки. Посмотрев друг на друга, они понимали, что для многих этот бой будет первым и, скорее всего, последним.
Несмотря на тяжелый бой и большие потери, первая контратака увенчалась успехом. Прорвавшаяся на центральный остров крепости штурмовая группа противника была ликвидирована.
Дивизионную задачу в первой половине дня 22 июня выйти за Брест 45-я дивизия провалила. Элита вермахта понесла огромные потери. Несколько рот утратили боеспособность. Более того, они запросили у командования 4-й немецкой армии отвезти разбитые штурмовые группы из центра крепости.
"Что мы видим? Недооценка. Недооценка и мощных укреплений Брестской крепости, и духа наших бойцов, и переоценка своих сил. Поэтому этот внезапный штурм не удался, были просчеты в планировании немецкой стороной. Но главный их просчет - недооценка нашего солдата и командира", - подчеркнул Александр Коркотадзе.
Первое отступление для армии Третьего Рейха на советской территории произошло в первый день боев в Брестской крепости. На такое сопротивление нацисты не рассчитывали. В донесениях командиров вермахта было написано: "Внезапное нападение на крепость, в которой находится отважный противник, стоит много крови".
За день боев 45-я немецкая дивизия потеряла почти столько же солдат и офицеров, сколько за все 43 дня французской кампании. Были убиты более 20 офицеров, 290 унтер-офицеров и солдат.