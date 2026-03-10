Цель Вашингтона - контроль над нефтью Тегерана, считает эксперт Кошкин

"Если меняют руководство страны в начале конфликта, то руководитель, естественно, заинтересован в том, чтобы доказать своему народу свою волю, умение проводить внешнеполитическую траекторию в конфликте именно так, как это было предначертано предыдущим руководством, это затянет конфликт. Естественно, что Трампу вскружила голову операция в Венесуэле. И сегодня Соединенные Штаты Америки нефть Венесуэлы уже считают своей. США захотелось еще одну империю - на Ближнем Востоке, нефтяную, захотели Иран тоже приручить. То есть как говорил Саддам Хусейн, кто владеет нефтью, тот владеет миром. На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки хотели бы владеть этими нефтяными империями. Для этого нужно изменить режим в Иране. Но это не так легко и просто".