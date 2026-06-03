Посол: Растет казахстанский экспорт в Беларусь и импорт из Беларуси

В этом сезоне на Белорусской агропромышленной неделе представлены 575 компаний.

Белорусско-казахстанский аграрный форум

С самого утра 3 июня в Минский международный выставочный центр начинают прибывать гости. Делегации из различных стран мира едут сюда для того, чтобы ознакомиться с масштабной экспозицией, которая в этом году побила все рекорды. К слову, здесь представлено более 570 экспонентов из 12 стран мира.

В рамках Белорусской агропромышленной недели на площадке "БЕЛАГРО-2026" проходит форум "Беларусь - Казахстан: сотрудничество и перспективы", на котором наши перспективные партнеры - научно-исследовательские предприятия и главные флагманы сельхознаправления обсуждают перспективы сотрудничества с Казахстаном.

Первый белорусско-казахстанский аграрный форум прошел в Астане в 2025 году. Это была своеобразная отправная точка для конкретного отраслевого сотрудничества.

Более 90 млн смогли заработать страны на многосторонних контрактах, которые позволили развивать сотрудничество.

Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Беларуси, в том числе и как импортет нашей техники. Развивается сотрудничество по различным направленим: от передовых научных технологий до обмена опытом в производстве сельхозтехники.

Тимур Жаксылыков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси:

"В последние годы у нас отмечается очень хорошая динамика торгово-экономического сотрудничества. В частности, по прошлому году мы видим увеличение товарооборота более чем на 22 %. Растет и казахстанский экспорт в Беларусь, и импорт из Беларуси. И в нашей торговле продукция сельского хозяйства занимает очень важное место. Это касается продукции и растениеводства, и животноводства, а также затрагивает продукцию сельхозмашиностроения".

Олег Шлыков, замдиректора по продажам научно-исследовательского предприятия:

"Наша компания уже более года ведт работу в Республике Казахстан. Активно поддерживаем взаимоотношения с нашим представителем в Казахстане - компанией "ЗубрАгро". И уже есть определенные успехи. Сотрудничаем с несколькими ведущими сельхозпредприятиями Республики Казахстан в молочной отрасли".