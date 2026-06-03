На Белорусско-оманском бизнес-форуме планируется подписать 7 меморандумов

В 2026 году впервые на "БЕЛАГРО" представлена большая экспозиция Омана. 3 июня стороны на Белорусско-оманском бизнес-форуме обсуждают перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества.

Расскажем, что интересует партнеров и какие темы в центре внимания.

Горизонты сотрудничества

Беларусь в эти дни настоящий магнит для зарубежных делегаций, в том числе и представителей Омана.

Главной точкой притяжения стала международная выставка "БЕЛАГРО". Это отличный повод сверить часы, обсудить вопросы развития сотрудничествва.

Оманские гости уже посетили Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и Парк высоких технологий. Иностранных партнеров детально ознакомили с инвестиционным потенциалом, инновационными разработками АПК.

А 3 июня на полях бизнес-форума представители деловых кругов обрисовывают контуры дальнейшего сотрудничества.

Николай Борисевич, директор Национального центра поддержки экспорта Беларуси, отметил, что сегодняшнее мероприятие - это продолжение общения, которое было в Маскате. "Должен сказать, что как и форум в Омане, так и наш форум отличается повышенным интересом компаний как с одной, так и с другой стороны. По итогам форума сегодня планируем подписать 7 меморандумов, которые, мы надеемся, в скором времени будут трансформированы уже в реальные контракты", - поделился планами директор.

Области сотрудничества достаточно разносторонние, подчеркнул он. "Это машиностроение, сельское хозяйство, продукты питания, IT-сектор. И речь идет не только о чистых продажах, но и о кооперации, о взаимодействии как на территории Беларуси, так и на территории Омана, организации совместных производств. Объективно смотрим на этот процесс и видим, что перспективы есть. И естественно, что многое зависит от тех усилий, которые должны приложить наши компании для реализации", - подытожил Николай Борисевич.