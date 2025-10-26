3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Целый мир в миниатюре: историю ж/д транспорта в моделях и макетах можно увидеть на выставке в Москве
От первой узкоколейки 1895 года на белорусско-литовской границе до паровозов Победы. В Москве открылась выставка "Железнодорожная модель 2025". На площади более 200 квадратных метров представлен самый большой в России действующий железнодорожный макет.
Посетители увидят уникальные авторские модели паровозов и поездов, которые были воссозданы по старинным чертежам, черно-белым фотографиям и редким сохранившимся образцам. В год 80-летия Великой Победы отдельная тема - паровозы группы Эш.
В годы Великой Отечественной они поставляли на фронт боевую технику, снаряды и провизию, работали как госпитали на колесах, перевозили раненых, эвакуировали людей и целые производства в тыл врага. Благодаря выносливости и тяговым характеристикам их называли паровозами Победы номер один. За 45 лет, с 1912 по 1957, было собрано более 11 тыс. подобных машин. За это они включены в Книгу рекордов Гиннесса.
Алексей Вульфов, председатель Общества любителей железных дорог:
"Советский солдат, что этот паровоз: сочетание неприхотливости и удивительной выносливости. 400 % перегрузок. Сочетание мощности - из последних сил тащился паровоз. При этом он экономичный. Отапливался любым топливом: дровами, углем. И женщины могли работать на нем, потому что площадь колосниковой решетки такова, что женщина была способна протопить дровами этот паровоз, обеспечивая необходимую мощность, необходимое давление пара в котле. Очень простой в обслуживании. Не требует дополнительных инструментов. Пробитый весь осколками едет".
Также на выставке можно увидеть модель первой узкоколейной железнодорожной станции. В народе ее называли "кукушка". Она была построена более века назад на территории Беларуси и называлась Годутишки. Именно по ее примеру были созданы все узкоколейки Российской империи.