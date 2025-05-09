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Цена Победы: в годы Великой Отечественной БССР лишилась свыше 10 тыс. промышленных предприятий
Великая Отечественная война отбросила экономические показатели БССР на десятилетия назад. В годы войны было разрушено свыше 10 тыс. промышленных предприятий, уничтожено или вывезено более 90 % станков и технологического оборудования.
За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров сельхозугодий. Более 10 лет понадобилось, чтобы АПК впервые вышел на рентабельную работу.
Но белорусы не только выстояли, но и продолжили развитие. Сегодня мы гордо говорим о своих достижениях и прорывах! В Беларуси успешно работает более 16 тыс. промышленных предприятий. На экспорт поставляется более половины произведенной промышленной продукции.
Зарабатываем и на экспорте продовольствия. И конечно, полностью закрываем свои потребности. Марка "Сделано в Беларуси" - настоящий синоним качества, признанный во всем мире.