Цена Победы: в годы Великой Отечественной БССР лишилась свыше 10 тыс. промышленных предприятий

Великая Отечественная война отбросила экономические показатели БССР на десятилетия назад. В годы войны было разрушено свыше 10 тыс. промышленных предприятий, уничтожено или вывезено более 90 % станков и технологического оборудования.

За годы оккупации пришли в негодность и запустение сотни тысяч гектаров сельхозугодий. Более 10 лет понадобилось, чтобы АПК впервые вышел на рентабельную работу.

Но белорусы не только выстояли, но и продолжили развитие. Сегодня мы гордо говорим о своих достижениях и прорывах! В Беларуси успешно работает более 16 тыс. промышленных предприятий. На экспорт поставляется более половины произведенной промышленной продукции.