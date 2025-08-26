Ценные экспонаты пополнили фонды областного краеведческого музея благодаря работе витебской таможни

Витебская таможня пополнила фонды Витебского областного краеведческого музея ценными экспонатами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГТК.

В музей переданы более 80 артефактов, представляющих культурную и историческую ценность. Их намеревался незаконно ввезти в Беларусь гражданин Украины, который прибыл из Швеции. При досмотре в пункте пропуска "Григоровщина" его транспортного средства обнаружены столовые приборы, декоративные фарфоровые статуэтки, почтовые марки, медали, значки, монеты и иные предметы.

"Товар изъят и направлен на экспертизу в Таможенную лабораторию. Эксперт установил, что 80 предметов являются культурными ценностями, один из основных критериев - они изготовлены более 100 лет назад", - отметили в ГТК.