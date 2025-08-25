3.70 BYN
Цены на плодоовощную продукцию в межсезонный период зафиксируют
Порядка 149 тыс. т плодоовощной продукции в этом году заложат в стабфонды страны. По сравнению с прошлым межсезонным периодом, объемы закладываемых агрокультур увеличили на 22 %. Так, к примеру, стабилизационные фонды по картофелю приросли чуть более чем на 25 %.
Наталья Мельникова, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
"В рамках действующего законодательства на сегодняшний день принято обязательство для Минсельхозпрода установить отпускные цены на плодоовощную продукцию для государственного заказа, МАРТ - розничные цены, т.е. будут установлены фиксированные отпускные и розничные цены на госзаказ на плодоовощную продукцию на весь межсезонный период ".
Сборка второго хлеба стартовала во всех областях Беларуси. Аграрии убрали более 20 тыс. т картофеля. Темпы набирают обороты, а урожайность превышает прошлогоднюю. Общий же план уборки картофеля в текущем году составляет 22 тыс. га.