Церемония награждения победителей конкурса "РадиоТриумф" проходит во Дворце Республики
Во Дворце Республики проходит церемония награждения победителей первого Национального конкурса "РадиоТриумф".
"Во-первых, это важно для всех, кто работает в радиоиндустрии. Во-вторых, для тех, кто слушает радио, кто и голосовал, и болел, и болеет, и будет радоваться победе своей любимой радиопередачи, радиостанции, радиоведущего или продюсера, или новостника, - отметил Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси. - Ведь у нас радио по-прежнему остается одним из самых востребованных средств массовой информации и вообще аккомпаниатором всем нашим хорошим, добрым, полезным делам. Будь то в машине, будь то на даче, будь то на работе, мы слушаем радио. Какие бы модные сейчас тенденции не появлялись, подкасты, цифровые платформы, флеш-накопители, все равно мы возвращаемся к радио".
Надежда Лысенко, заместитель главного директора Первого национального канала Белорусского радио:
"Это уникальная на самом деле структура, потому что далеко не многие радиостанции у нас владеют таким количеством экспертов, серьезных журналистов, которые стоят на острие информационной борьбы, не побоимся этого слова. И, конечно, важно отмечать эту работу. Сегодня говорят, что современные технологии развиваются, но мы постоянно получаем звонки от наших слушателей, они говорят, мы все равно хотим утром сесть в машину, поехать на работу и включить радио, получать всю информацию из ваших уст".