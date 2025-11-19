Церемония награждения победителей конкурса "РадиоТриумф" проходит во Дворце Республики

"Во-первых, это важно для всех, кто работает в радиоиндустрии. Во-вторых, для тех, кто слушает радио, кто и голосовал, и болел, и болеет, и будет радоваться победе своей любимой радиопередачи, радиостанции, радиоведущего или продюсера, или новостника, - отметил Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси. - Ведь у нас радио по-прежнему остается одним из самых востребованных средств массовой информации и вообще аккомпаниатором всем нашим хорошим, добрым, полезным делам. Будь то в машине, будь то на даче, будь то на работе, мы слушаем радио. Какие бы модные сейчас тенденции не появлялись, подкасты, цифровые платформы, флеш-накопители, все равно мы возвращаемся к радио".