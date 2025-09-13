3.63 BYN
Церемония возложения цветов к стеле "Минск - город-герой" открыла празднование Дня города
Любимая столица празднует день рождения. Минску 958 лет. Вместе с красивейшим городом на планете отмечаем праздник ярко и масштабно.
Церемония возложения цветов к обелиску "Минск - город-герой" открыла празднование Дня города. В ней приняли участие руководство города, представители министерств, Совета Республики, зарубежные делегации, администрации районов и актив общественных объединений, а также молодежь.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "В этот праздничный день я хотела бы пожелать минчанам и жителям нашей страны всего самого доброго. Храните память, делайте все, чтобы приумножить и сохранить славные традиции, которые есть в нашем городе Минске и в нашей стране, память о тех людях, которые отвоевали свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны".
Сегодня в афише - яркий и незабываемый праздник! Программа Дня города впечатляет разнообразием. В каждом районе уже развернулись концерты, квесты и соревнования.