Церемония возложения цветов к стеле "Минск - город-герой" открыла празднование Дня города

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "В этот праздничный день я хотела бы пожелать минчанам и жителям нашей страны всего самого доброго. Храните память, делайте все, чтобы приумножить и сохранить славные традиции, которые есть в нашем городе Минске и в нашей стране, память о тех людях, которые отвоевали свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны".