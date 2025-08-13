Цифровая безопасность: получение платежной карты для подростков возможно только с согласия родителей

В современном мире, где цифровые технологии проникают в каждую сферу жизни, безопасность детей в интернете особенно актуальна. Благодаря профилактике правоохранителей значительно сократился незаконный оборот средств платежа среди несовершеннолетних со 100 до 19 случаев.

В Гражданский кодекс были внесены изменения - теперь получение платежной карты возможно только с согласия родителей.

Роман Бардеев, старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних МВД Беларуси:

"Почти 20 % всех преступлений, совершенных подростками, произошли в интернете или с использованием компьютерных технологий".