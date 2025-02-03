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ЦИК подвел итоги выборов Президента Беларуси

Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов Президента Республики Беларусь. Заседание ЦИК прошло 3 февраля в Минске, сообщает БЕЛТА.

"В ЦИК представлены протоколы областных и Минской городской комиссий по выборам Президента о результатах голосования по областям и Минску, на основании которых установлены итоги выборов по стране", - сказал Игорь Карпенко.

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За кандидатов в Президенты Республики Беларусь подано следующее количество голосов избирателей:

  • Гайдукевич Олег Сергеевич - 119 272 голоса избирателей;
  • Канопацкая Анна Анатольевна - 109 760 голосов избирателей;
  • Лукашенко Александр Григорьевич - 5 136 293 голоса избирателей;
  • Сыранков Сергей Александрович - 189 740 голосов избирателей;
  • Хижняк Александр Николаевич - 102 789 голосов избирателей.

Против всех кандидатов проголосовали 213 277 избирателей.

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