Цветочные шедевры и мини-лаундж-зона - как жильцы украшают территорию и дома

Год благоустройства - важный этап преобразований, направленных на повышение качества жизни граждан и создание комфортной городской среды. В 2025 году были озеленены свыше 10 тыс. парков и скверов, отремонтированы более 1 тыс. км дорог, около 200 детских и спортивных площадок. Работы продолжаются. Этот год особенно подчеркнул единство белорусов. Все - государственные органы, трудовые коллективы и неравнодушные граждане - работали вместе. Самые активные и инициативные жители стремились сделать свои уголки более комфортными и удобными.

Из обычного участка в райский сад

Преобразить обычный участок земли в райский уголок под силу не каждому. Валентина Асаенок с помощью бархатцев, бегоний, гераней и десятков других видов цветов уже более 20 лет ведет дивный сад рядом со своим домом. В прошлом повар-кондитер, на заслуженном отдыхе она нашла новое вдохновение в садоводстве. Каждый сезон - это новые цветочные шедевры. И чтобы эта красота продолжала радовать глаз, Валентина Степановна практически ежедневно проводит время в своем саду.

Валентина Асаенок, пенсионерка, "Минчанин года" в области озеленения:

"Мы жили в общежитии. Я видела вот эту всю неухоженность. И я сказала, если у меня будет квартира, я в любом случае буду наводить порядок, чтобы было красиво. Нужно прикладывать душу, чтобы они росли. Любить цветы нужно. Они тоже понимают, как с ними обращаются. Нужно их подкармливать, нужно пропалывать вовремя, поливать".

Преображение подъезда в мини-лаундж-зону

Подъезд дома № 11 на улице Одоевского в Минске стал уникальным благодаря его жительнице Марине Снигиревой и ее мужу. Их подход к оформлению отличается стильным минимализмом. За 3 года серый подъезд превратился в уютную мини-лаундж-зону: стены были покрашены, уложена плитка, а также повешены картины. Неравнодушные соседи также внесли свой вклад в это преображение, помогая сделать пространство еще более привлекательным.

Марина Снигирева, ведущий инженер УП "Зеленстрой Московского района г. Минска":

"Хотелось какой-то изюминки, комфорта, уюта сделать в нашем подъезде. На собрании, когда начали с крыльца, почему-то сразу не было мысли, что мы сделаем такой ремонт. Просто была задача первая - отремонтировать крыльцо. Первый, второй, третий. Поднялись, там покрасили до четвертого. Приятно идти к себе в квартиру по уютному ухоженному подъезду".

Благоустройство территорий стало ключевой темой этого года согласно указу Президента Беларуси № 1. В течение года было реализовано множество мероприятий по озеленению и наведению порядка. Работы продолжаются, в Беларуси планируется отремонтировать более 1800 территорий вокруг многоэтажных домов, включая дороги и обновление спортивных и детских площадок. Также в планах посадка сотен тысяч кустарников и деревьев по всей стране.

Екатерина Короткина, замдиректора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой":

"С наступлением осеннего периода мы проводим мероприятия по благоустройству и очистке городской территории. Данное мероприятие проводится в соответствии с решениями Мингорисполкома с 1 октября по 1 ноября. Активно принимают участие и граждане столицы, и гости столицы, трудовые коллективы, БРСМ, учащаяся молодежь. Планируем высадить около 8 тыс. деревьев и где-то 100 тыс. кустарников".