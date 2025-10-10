Тур на Мальдивы, автомобиль премиум-класса, квартира - резонансное мошенничество расследуют в Минске

Резонансное мошенничество в Минске. Следователи выясняют обстоятельства. Установлены десятки обманутых и несколько миллионов долларов потерь.

Основной фигурант - 34-летняя жительница столицы. Она делала якобы очень выгодные предложения. Там и бытовая техника, и тур на Мальдивы, автомобиль премиум-класса, квартира. И все в 2 раза дешевле рынка.

По факту банальная финансовая пирамида.

Схема выманивания денег у "клиентов"

Съездить отдохнуть на море семья Екатерины задумала в мае этого года. По рекомендации знакомых решила обратиться к некой Татьяне. О ее работе было много положительных отзывов: предлагает хорошие туры по низкой цене. Отдых в Египте с 4 детьми стоил нашей героине без малого 2 300 долларов. Но торопили с оплатой, мол, все разберут.

Екатерина Кролик, жительница Минска:

"Главное условие было - вы не видите договора, вы не знаете точную дату вылета. Т.е. плюс-минус вы называете месяц, когда хотите полететь, направление, и уже там сидите на чемоданах".

И ведь было немало тех, кто поездками действительно оставались довольны. Но Екатерина не оказалась в их числе. Как, например, и Дмитрий. О том, что его запланированный отдых в августе срывается, он понял за несколько часов до вылета. Поделиться своими история пришла только малая часть тех, кто считает себя обманутыми. Со слов героев сюжета, заманчивые предложения от Татьяны стали поступать примерно в то время, когда она устроилась на популярный маркетплейс (всем рассказывала, что экономистом, потом выяснилось, что работала архивариусом) и имела на работе много интересных бонусов. По "сладкой" цене предлагались машины, коммерческие помещения или жилье в новых ЖК, в районе станции метро "Аэродромная" или "Восток".

"Мы летали 3 года подряд от нее. После этого она нам начала предлагать квартиры и машины, - рассказала клиентка. - Сразу она предложила нам квартиру. Она знала, что у нас была свадьба, что мы молодая семья, что нам нужно где-то жить, что у нас есть деньги. И она нам предложила квартиру и коммерческое помещение по очень выгодным ценам. Примерно где-то 800 долларов квадратный метр. Мы на это согласились. Мы ей отнесли 30 % за коммерческое помещение и 30 % за квартиру. 22 октября будет год, как мы ждем наше помещение. До сих пор их нет".

Среди "клиентов" Татьяны были и родственники. В их числе сестра ее бывшего супруга.

Наталья Глуская, жительница Минска:

"Историю с машинами и квартирами она объясняла так, что ее перевели на другую должность в этом маркетплейсе, и можно брать на себя примерно по 4 квартиры на каждого сотрудника. Компания строит для своих сотрудников квартиры, а машины можно брать в лизинг, потому что, допустим, в Москве закрывается какой-то офис. И для того, чтобы там не платить налог и прочее при продаже машин, они тоже это распродают сотрудникам".

По мнению тех, кто связался с предприимчивой девушкой, турами (как и, например, бытовой техникой, которую некоторым до этого также предлагали по хорошей скидке или вовсе бесплатно) она завоевывала доверие. Ей передавали сотни тысяч долларов.

На руках у людей остались расписки о выполнении долговых обязательств и различные договоры, некоторые из них вызывают сомнения, а именно поставленные печати.

"Задолжала" тысячи долларов

Первые заявления в милиции стали появляться в начале августа. Поправка, потерпевшими они юридически пока не являются. В общем чате пользователей, считающих себя обманутыми, уже без малого 300 человек. По их подсчетам, их общая знакомая задолжала им больше 3 млн долларов. И некоторым эта ситуация больно ударила не только по кошельку.