3.68 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Турчин: Трудолюбие, профессионализм, ответственный подход всегда приводят к высоким результатам
Автор:Редакция news.by
22 октября во Дворце Республики чествовали лучших в своем деле. По поручению Президента Беларуси государственные награды вручил премьер-министр.
Как отметил Александр Турчин, трудолюбие, профессионализм, ответственный подход и неравнодушие всегда приводят к высоким результатам. В ежедневном честном и самоотверженном труде кроется успех любого дела.
Сегодняшние герои представляют абсолютно разные сферы - от ЖКХ до спорта, но всех объединяет любовь к своему делу жизни.
Всего в списке награжденных - более полусотни человек.