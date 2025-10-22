Турчин: Трудолюбие, профессионализм, ответственный подход всегда приводят к высоким результатам

22 октября во Дворце Республики чествовали лучших в своем деле. По поручению Президента Беларуси государственные награды вручил премьер-министр.

Как отметил Александр Турчин, трудолюбие, профессионализм, ответственный подход и неравнодушие всегда приводят к высоким результатам. В ежедневном честном и самоотверженном труде кроется успех любого дела.

Сегодняшние герои представляют абсолютно разные сферы - от ЖКХ до спорта, но всех объединяет любовь к своему делу жизни.