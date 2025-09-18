Тюльпаны и алиссумы - какими растениями украсили города-спутники Минска

Дзержинск - один из спутников Минска. Город, который стал родным домом для 30 тыс. жителей, и то ли еще будет. В населенном пункте уложен новый асфальт, созданы пешеходные зоны, недавно реконструировали городской пляж и спортивные объекты.

Инфраструктура здесь находится на подъеме, но интересно другое - красивые и ухоженные улицы. Этот кусочек белорусской земли ощутимо прирастает зелеными насаждениями. И тем более в 2025 год, который объявлен Годом благоустройства. В Дзержинске уже высадили 1,2 тыс. деревьев и под 2 тыс. кустарников.

улица в Дзержинске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66599bdd-e5da-446e-abc5-79c5fcf4fd9b/conversions/afab6d31-51bf-48f3-b3ef-7a0a644f843e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66599bdd-e5da-446e-abc5-79c5fcf4fd9b/conversions/afab6d31-51bf-48f3-b3ef-7a0a644f843e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66599bdd-e5da-446e-abc5-79c5fcf4fd9b/conversions/afab6d31-51bf-48f3-b3ef-7a0a644f843e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66599bdd-e5da-446e-abc5-79c5fcf4fd9b/conversions/afab6d31-51bf-48f3-b3ef-7a0a644f843e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вера Красовская, гендиректор УП "Дзержинское ЖКХ":

"Стараемся подходить к выполнению работ по-хозяйски. В первую очередь особое внимание уделяем посадочному материалу. Питомники бывают разные, а при процедурах закупки не всегда побеждает поставщик, который предлагает качественный материал, и приходится периодически оформлять даже возвраты. Естественно, каждое растение стараемся пересматривать перед приобретением".

Дзержинск буквально утопает в цветах. Все сделано со вкусом и продумано до мелочей. В городском парке весной настоящим хитом были тюльпаны, позже цветочный ассортимент сменили на лаванду и алиссум, которые будут радовать глаз до глубокой осени.

В некоторых городских дворах ландшафт такой, какой не везде встретишь и в Минске. Но красота тоже требует участия. Трудами и усилиями энтузиастов дома по улице Минской возле подъездов появились клумбы, альпийские горки, площадки с цветами и другими насаждениями.

Фаниполь

Если в Дзержинске за последние 10 лет население приросло на несколько тысяч человек, то Фаниполе оно прибавляется не по дням, а по часам. С 2014 года население город-спутника увеличилось почти до 19 тыс. человек, поэтому подтянуть комфорт и инфраструктуру - задача номер один. И вот что уж точно нуждается в ремонте, так это городской парк.

Несколько лет назад свой след здесь оставил ураган. Стихия бушевала считанные минуты, а разбирать лесные завалы и восстанавливать нужное людям место приходится не один год.

табличка на въезде в город с надписью Фаниполь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5852ce18-abf7-4bdb-99fc-97af7fc07895/conversions/e9103a79-f6df-4b48-b5cd-b69b66fe56a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5852ce18-abf7-4bdb-99fc-97af7fc07895/conversions/e9103a79-f6df-4b48-b5cd-b69b66fe56a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5852ce18-abf7-4bdb-99fc-97af7fc07895/conversions/e9103a79-f6df-4b48-b5cd-b69b66fe56a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5852ce18-abf7-4bdb-99fc-97af7fc07895/conversions/e9103a79-f6df-4b48-b5cd-b69b66fe56a5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вера Красовская добавила, что уже в Фаниполе высажены многолетние растения. В последующих годах будут высажены кустарники, планируются к установке игровые элементы и детское спортивное оборудование. Для этого уже подготовили основание из резинового покрытия. "На новый год планируем устанавливать здесь елку, а все остальные праздничные мероприятия проводить на этой территории", - рассказала она.

Чтобы дать "зеленый" свет будущему, не стоит рассчитывать только на работников ЖКХ. Для того чтобы сделать место, где ты живешь, краше, совсем не обязательно дожидаться особого приглашения, субботника или указания сверху. Что останется потомкам, выбираем именно мы. Тем более Беларусь является одной из самых зеленых стран мира, и сохранить этот имидж - задача каждого. Так почему бы не посадить дерево прямо сейчас?