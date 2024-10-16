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У белорусов остался месяц: всем плательщикам направлены извещения
Дедлайн – 15 ноября. У белорусов остается месяц, чтобы оплатить имущественные сборы. Речь о земельном налоге, транспортном и налоге на недвижимость.
В МНС напоминают, что оплата сейчас производится единым имущественным платежом. Вся информация о суммах для физлиц размещена в ЕРИП, а всем плательщикам направлены извещения.
Произвести такой платеж через ЕРИП несложно. Для этого нужно знать свой учетный номер плательщика. Его можно получить на сайте МНС, введя паспортные данные.
Также можно внести платеж картой или наличными через банкоматы, в отделениях банков или почтовых отделениях.
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