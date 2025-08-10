У интервью Президента Беларуси журналу Time рекордные просмотры

Сотни тысяч просмотров лишь за первые сутки! Интервью Президента Беларуси для журнала Time бьет все рекорды. Запрос в поисковиках "Александр Лукашенко" - вновь в топе самых популярных. Мировые информагенства изобилуют яркими цитатами на животрепещущие темы. Это мирный процесс по украинскому конфликту, взгляд Президента на урегулирование и роль Беларуси в нем, контакты Александра Лукашенко с официальными лицами США и возможность встречи главы белорусского государства с американским лидером Трампом.

Живой интерес и у пользователей социальных сетей. Люди активно комментируют слова нашего Президента, отмечая сильную и грамотную позицию. Многие благодарят Александра Лукашенко за правду, открытость и мудрость.

С первых же минут интервью Александра Лукашенко журналу Time, которое транслировалось в прямом эфире на YouTube, появились сотни комментариев. Пользователи как из нашей страны, так и из ближнего и дальнего зарубежья отмечают открытость и мудрость белорусского лидера, сильную и грамотную позицию. Вот некоторые мнения:

"Александр Григорьевич молодец! Приятно слушать - четко, аргументированно, все согласно фактам! Красиво парирует провокационные вопросы и отстаивает правду! Браво! Аплодирую стоя!"

"Лукашенко - политик, достойный уважения! На сегодняшний день таких единицы во всем мире! А на Западе таких нет вообще!"

"Батька выдал базу. Вот реально Батька, мудрый, умный, открытый. Повезло вам, белорусам, с президентом, авторитет!"

Дальше - больше: за первые сутки после публикации интервью набрало сотни тысяч просмотров и получило огромный отклик. Поднятые темы - на злобу дня, ответы - откровенно и по делу. Как обеспечить устойчивый и долговременный мир в нашем регионе? Кому выгодна нестабильность в мире? И почему дальнейшее затягивание переговорного процесса может обернуться катастрофой?

Александр Лукашенко, Саймон Шустер

"Зеленскому надо остановиться, чтобы Киев был столицей Украины. А так могут потерять вообще Украину", - сказал Президент Беларуси. - Вот, кажется, украинцы держатся. Но завтра может ситуация колебнуться в такой степени, что украинцы не справятся. Поэтому надо рассчитывать на то, что может быть хуже. А прошлое и говорит об этом".

В своих комментариях ютуб-пользователи подчеркивают солидарность с высказываниями Александра Лукашенко и особо отмечают: интервьюер использовал заранее заготовленные штампы западных "элит", подводя под определенные негативные нарративы некоторые вопросы. Но принципиальная и открытая позиция нашего Президента в очередной раз доказала, что Беларусь отвергает двойные стандарты, не заигрывает с оппонентами и не торгует суверенитетом.

"Огромное уважение Александру Григорьевичу. Интервьюер некорректен. Перебивает, клонит усердно в свою сторону", - пишет пользователь соцсетей.

"Президент, как всегда, дал исчерпывающие ответы на все вопросы журналиста, именно как оно на самом деле", - отмечает другой пользователь.

"Ай да Батька, молодца!!! Все "иголки" вопросные атаковал... Учитесь, "дипломаты"!"

"Александр Григорьевич нормально и спокойно, главное по делу... ставит на место этого провокатора… класс!"

Действительно, журналист издания Саймон Шустер многократно пытался "уколоть" белорусского лидера. Не удалось. Александр Лукашенко не отрицает: мир меняется, реальность последних лет наглядно показывает, кто нам друг, а кто так. Страны ищут друг в друге опору, а нейтралитету в мировой политике не осталось места. Но Президент убежден, что на нашу независимость союзники не посягают.

Александр Лукашенко обратил внимание, что главными союзниками для Беларуси остаются Россия и Китай. В числе приоритетов также страны дальней дуги.

"Это же естественно. И мир ведь меняется. Нельзя же вот раз и навсегда сесть в ту телегу, как это было 100 лет назад или в советские времена, и на ней скакать. Мир изменился, и мы должны меняться. Если не будем меняться, разотрут, изомнут и уничтожат", - убежден белорусский лидер.

Американский Time в Минске - это возможность предъявить коллективному Западу нашу позицию на многие острые вопросы международной повестки. Без попыток понравиться за океаном, честно и открыто. И Александру Лукашенко этого не занимать. Другое дело, хочет ли Запад слышать голос Беларуси? Но ради мира наш Президент готов говорить со всеми.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Я думаю, что это все-таки интервью не для русского мира, хоть оно и велось на русском языке. Это интервью для европейцев и американцев. Пусть они послушают, и пусть они это как-то взвесят. И пусть они это сравнят с тем, что сейчас говорят их замечательные лидеры утром одно, как Александр Григорьевич заметил, вечером другое, в обед третье, а делать они вообще будут что-то шестое, непредсказуемое, и никому они объяснять свои действия не будут".

Отдельное внимание - теме размещения ядерного оружия и комплекса "Орешник" в Беларуси. Об этом Александра Лукашенко во время интервью всегда спрашивают зарубежные журналисты. Оно и понятно, ведь это оружие представляет собой значимые факторы влияния в глобальной безопасности и стратегическом балансе. Ядерное оружие является одним из наиболее мощных инструментов сдерживания. Оно продолжает играть ключевую роль в международной политике, формирует взаимоотношения между странами и устанавливает границы конфликтов. Комплекс "Орешник", безусловно, современная система защиты и нападения. Для Беларуси, это, как подчеркнул Александр Лукашенко в интервью журналу Time, сильный аргумент.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Особое внимание хотелось бы обратить на ответ главы нашего государства на вопрос о ядерном оружии, об "Орешнике", о том, как американцы реагируют на это. Здесь хотелось бы отметить один только аспект - в ответе Президента однозначно и бесповоротно прозвучало, что Республика Беларусь, как, впрочем, и Российская Федерация, не собираются применять это оружие. Но это оружие является эффективным фактором сдерживания для агрессивных государств".

Главные заявления Александра Лукашенко продолжают обсуждать в медийном поле. Многие отмечают, что Президент в этой обстоятельной беседе продемонстрировал политическую дальновидность и интуицию, а еще вновь подчеркнул потребность в мире и прозрачной системе международных отношений.

Сергей Дик, аналитик:

Сергей Дик, аналитик:

"Президент говорил, что Минск всегда готов предоставить площадку, тем более мы знаем, Минские соглашения подписаны. Даже тогда, когда встречались европейские лидеры с Путиным, подписали Минские соглашения, Президент тогда уже озвучивал, что без Соединенных Штатов Америки эти соглашения работать не будут. Наверное, он предполагал тогда и заглядывал далеко вперед. Дальновидность нашего Президента. Так и получилось".

Беседа Президента Беларуси Александра Лукашенко с Саймоном Шустером отозвалась в мировых СМИ. Как в России - здесь, естественно, ее освещали максимально широко.

Информагентства, например, Reuters, изобилуют яркими цитатами на животрепещущие темы. Это и мирный процесс по украинскому конфликту, и взгляд Президента на урегулирование и роль Беларуси в нем. Особое внимание - со стороны СМИ КНР. Так, Синьхуа отмечат, что между Беларусью и Китаем давно сложились теплые дружеские отношения, в другом же материале делает акцент на стратегии национальной безопасности нашей страны.

Вадим Боровик, депутат Минского городского совета депутатов

Вадим Боровик, депутат Минского городского совета депутатов:

"Интервью Александра Лукашенко может быть интересно и полезно не только для широкой аудитории Соединенных Штатов Америки, но в целом для мирового сообщества, поскольку Александр Лукашенко еще раз продемонстрировал то, что Беларусь проводит политику здравого смысла. Политику, направленную на то, чтобы выстраивалась более справедливая, гармоничная система международных отношений, где страны воздерживаются от применения вооруженных сил, ведут взаимовыгодные отношения в политической, культурной и экономической сфере с учетом национальных интересов, избегая давления и вмешательства во внутриполитическую деятельность".

Здесь стоит отметить, что интервьюер Саймон Шустер придерживается, похоже, такого же мнения. Еще в самом начале беседы с Александром Лукашенко он отметил, что в редакции, по его словам, посчитали – сейчас тот самый момент, чтобы организовать поездку в Беларусь и интервью с Президентом.

Саймон Шустер, корреспондент журнала Time (США)

Саймон Шустер, корреспондент журнала Time (США):

"Я действительно очень ценю возможность с Вами поговорить, особенно в такой момент, когда отношения между Соединенными Штатами и Беларусью интересно развиваются. Я очень ценю Ваш подход в плане того, что на любые вопросы готовы ответить. Это (делал. - Прим. ред.) далеко не каждый лидер, с которым я общался".