У Центрального комитета БРСМ новый руководитель. Им стал депутат Палаты представителей Владимир Павловский. Единогласное решение было принято 24 сентября на 46-м съезде общественного объединения.

Молодежь - фундамент нашей страны, аксиома, которая проверена столетиями. Белорусский республиканский союз молодежи тому наглядное доказательство.



Общественное объединение сегодня сохраняет ценности прошлого, но всегда открыто для нового. Один из ключевых тезисов, прозвучавших сегодня на 46-м съезде, (особенном, ведь собрание делегатов символично состоялось в день образования комсомола Беларуси, который в этом году отмечает свое 105-летие) - преемственность поколений, взглядов и ориентиров, стержень, благодаря которому и развивается сегодня молодежное движение.

Лариса Хатько news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4b331a5-c954-4fa6-94ca-8863b7a77dc6/conversions/93cbc3ce-c8ca-4d9e-b037-8ccb2174c485-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4b331a5-c954-4fa6-94ca-8863b7a77dc6/conversions/93cbc3ce-c8ca-4d9e-b037-8ccb2174c485-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4b331a5-c954-4fa6-94ca-8863b7a77dc6/conversions/93cbc3ce-c8ca-4d9e-b037-8ccb2174c485-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4b331a5-c954-4fa6-94ca-8863b7a77dc6/conversions/93cbc3ce-c8ca-4d9e-b037-8ccb2174c485-xl-___webp_1920.webp 1920w Лариса Хатько

Лариса Хатько, ветеран комсомольского движения Беларуси: "И комсомольцы 60-х, 70-х, 80-х годов сегодня живы и передают свой опыт молодежи. Это бесценный дар. Молодежь золотая у нас, прекрасная. Хорошие традиции сохраняют, которые были в комсомоле, новые проекты придумывают. И хочется пожелать, чтобы "100 идей для Беларуси" реализовывались в жизнь, потому что идей много. Замечательное предложение, а мы им поможем".

БРСМ - многопрофильное объединение. Его главная задача - всесторонняя поддержка молодежи страны. И здесь слова никогда не расходятся с делом.

Владимир Павловский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1998b68c-7624-4cce-b247-283440e04077/conversions/cc9b8c36-574e-47bc-af5e-437e0421bdf8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1998b68c-7624-4cce-b247-283440e04077/conversions/cc9b8c36-574e-47bc-af5e-437e0421bdf8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1998b68c-7624-4cce-b247-283440e04077/conversions/cc9b8c36-574e-47bc-af5e-437e0421bdf8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1998b68c-7624-4cce-b247-283440e04077/conversions/cc9b8c36-574e-47bc-af5e-437e0421bdf8-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Павловский

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ: "Белорусский республиканский союз молодежи - сильная организация, которая является кузницей кадров, которая является действительно той платформой, на которой каждый молодой человек может реализовать себя, внести предложение, может раскрыть свои лидерские качества, может обозначить свою гражданскую позицию. Действительно 8 основных направлений, они на сегодняшний день уже зарекомендовали себя с положительной стороны, но мы не должны останавливаться на этом".