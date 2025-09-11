"Убийство сторонника Трампа - это удар по самому Президенту США". Мухин об убийстве Кирка

"Демонстративное убийство сторонника Трампа, причем ярого сторонника, блогера Кирка, призвано впечатлить Трампа. Этот имиджевый удар наносился по Трампу. Ему всячески намекают, что он изменил линию своей политики с подчеркнуто миролюбивой на подчеркнуто воинственную. Все-таки оппоненты Трампа не оставляют надежды, что он поменяет линию своего поведения. Убийства, как они считают, могут испугать Трампа и все-таки развернуть вектор политики в нужном для них направлении. Это преступление нужно расследовать в полной мере. И у Трампа есть все основания объявить в дальнейшем что-то вроде репрессий в отношении своих оппонентов. Он тоже понимает, что это давление направлено исключительно на него. Я думаю, у Трампа сейчас на руках все козыри, как он любит говорить, для того чтобы создать новую систему очистки, санации гражданского общества США от людей, явно имеющих проблемы с психикой. В связи с тем, что Трамп победил, они находятся в состоянии аффекта и готовы на любые преступления. Боюсь, что некоторые группы влияния, оппонирующие Трампу, могут воспользоваться этими людьми, и это будет кровавая бойня".