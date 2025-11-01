Уборка зерновых, заготовка кормов, ремонт техники: как работают межрайонные мехотряды

Аграрии Гродненской области собрали рекордные 2 млн т зерновых. Наивысшая урожайность кукурузы зафиксирована в Гродненском районе - 128 центнеров с гектара, в то время как среднеобластной показатель достигает 93 центнеров с гектара. Параллельно завершается и уборка сахарной свеклы.

Первый агросезон на полях, мехдворах, зернотоках и фермах в деле участвуют межрайонные механизированные отряды, созданные по поручению главы государства в трех регионах страны. Такие мехотряды - скорая помощь там, где своими силами аграрии не справляются. Фронт работ внушительный - от уборки зерновых и заготовки кормов до плющения кукурузы и ремонта техники.

За мощное оснащение, а также за ценный кадровый ресурс Речицкий межрайонный механизированный отряд называют "железным легионом". Люди и техника не подводят в самых экстремальных ситуациях. Взаимодействие с хозяйствами эффективное, надежное плечо всегда вовремя.

Иван Анисовец, директор КСУП "Демеховское":

"Благодаря мехотряду мы вытянули все работы. Уборка зерновых еще не закончилась, а уже надо было закладывать подготовку почвы на новый урожай, мы не успевали. У нас физически не хватало ни техники, ни людей".

Уборка кукурузы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bfde956-3858-4d91-839a-82ffdf1b7061/conversions/3924087b-f35a-4a83-86d9-f3ae17284a0c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bfde956-3858-4d91-839a-82ffdf1b7061/conversions/3924087b-f35a-4a83-86d9-f3ae17284a0c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bfde956-3858-4d91-839a-82ffdf1b7061/conversions/3924087b-f35a-4a83-86d9-f3ae17284a0c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bfde956-3858-4d91-839a-82ffdf1b7061/conversions/3924087b-f35a-4a83-86d9-f3ae17284a0c-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этом агросезоне помощь техникой и механизаторами понадобилась предприятию "Демеховское". Год выдался богатым, урожаем зерновых и кукурузы хозяйство довольно. На зеленую массу убирали до 500 центнеров с гектара. В самые сложные дни помог мехотряд.

Юрий Сторожилов, директор КПТУП "Речицаагрохимсервис":

"Наша организация получила много новой техники - порядка 47 единиц, также дала новые рабочие места. В организацию влилось новых порядка 50 человек".

Механизатор Речицкого межрайонного механизированного отряда КПТУП "Речицаагрохимсервис" Алексей Бука к частым командировкам в соседние районы привык и гордится, что он является частью профессиональной команды со знаком качества.

"Всем нужно помочь. В Буда-Кошелево ездил, Лоев, Брагин, Хойники. Зерно убирал, сейчас - кукурузу", - рассказал Алексей Бука.

Механизированный отряд не только помогает аграриям, но еще и выращивает перспективные сельхозкультуры на арендованных площадях. На поле в 200 гектаров убирают кукурузу на зерно. Год урожайный - 60 центнеров с гектара. Дальше зерно измельчают, приправляют консервантом, выдавливают кислород и упаковывают в стрейч-пленку на длительное хранение - в идеале на год.

Техника news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22748f63-9100-4800-b58c-a70ddccdf474/conversions/5097875e-3898-4f24-a48c-f3f69363c7eb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22748f63-9100-4800-b58c-a70ddccdf474/conversions/5097875e-3898-4f24-a48c-f3f69363c7eb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22748f63-9100-4800-b58c-a70ddccdf474/conversions/5097875e-3898-4f24-a48c-f3f69363c7eb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22748f63-9100-4800-b58c-a70ddccdf474/conversions/5097875e-3898-4f24-a48c-f3f69363c7eb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Плющение зерна - это не просто эффективный и низкозатратный агротехнический прием для получения питательного компонента на корм животным, а еще и перспективная бизнес-стратегия. В сравнении с сушкой это обходится аграриям в несколько раз дешевле.

Анатолий Метель, начальник Речицкого межрайонного механизированного отряда:

"Мы занимаемся только растениеводством, у нас нет крупного рогатого скота, вся плющеная кукуруза и заготовленные корма будут реализованы хозяйствам, которые не в полном объеме обеспечены кормами хотя бы на год".