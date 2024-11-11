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Участники "Фабрики блогеров" посетят Могилевскую область. Узнали, чем будут наполнять свои контенты

Могилевская область стала площадкой для уникального проекта "Фабрика блогеров". Накануне его участники дали старт насыщенной программе у главной и самой большой в регионе елки с квеста по поиску знаковых мест, а затем отправились в блогерский дом. Всю неделю они проведут под вниманием камер.

"Фабрикантам" предстоит выполнять задания, подготовленные продюсерской группой. Первым гостем дома стал руководитель области.

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Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Я надеюсь и уверен, что "Фабрика блогеров", конечно же, будет популяризировать нашу Могилевскую область, показывать наши достопримечательности - то, чем мы гордимся. Это наши фабрики, производства, люди".

Для блогеров пройдут мастер-классы, встречи с известными людьми. Участники "Фабрики" посетят знаковые места региона, чем и наполнят свои контенты.

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