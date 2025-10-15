3.71 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Учебно-производственные мастерские открываются на предприятиях Беларуси
На предприятиях Беларуси открываются учебно-производственные мастерские. Цель - получить первый опыт в будущей профессии и освоить теорию на практике.
Они создаются в сферах легкой промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, строительства, энергетики. Побывали в одной из таких мастерских.
Азы профессии на практике постигают студенты Минского государственного колледжа автомобилестроения. Наравне с опытными специалистами они участвуют в полном цикле создания автомобилей скорой медицинской помощи.
К слову, за смену здесь создаются 3 такие машины. Старт созданию учебно-производственных мастерских на республиканском педагогическом совете дал глава государства. В программе уже более 50 предприятий реального сектора экономики. В скором времени ожидается увеличение количества таких классов.
Заказчики кадров заинтересованы в создании учебно-производственных классов, ведь студенты, учащиеся колледжа и школьники могут разобраться с нюансами выбранной профессии именно на практике.