Ученые предупреждают - на Землю движется мощный космический радиационный шторм

На Землю движется мощный космический радиационный шторм, вызванный интенсивными солнечными вспышками. Последняя из них произошла 14 мая и уже привела к сбоям связи в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, а также вызвала перебои в электроснабжении восточной части США, информирует Bild. Об этом пишет БЕЛТА.

NASA и другие агентства предостерегают о возможных новых выбросах солнечного излучения, которые могут произойти в ближайшие дни.

Власти США уже отрабатывали сценарии на случай подобных событий, в рамках учений были смоделированы возможные последствия супершторма.

"Мы должны готовиться к солнечным штормам так же, как готовимся к землетрясениям, ураганам и кибератакам", - отмечают американские власти.