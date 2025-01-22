Новогодние и рождественские праздники закончились, но эта история словно продолжает добрые дела. Началась она еще в конце прошлого года благодаря ученице одной из российских школ Московской области. Девочка решила написать письмо. Не Деду Морозу, а Президенту Беларуси. Глава государства не только его получил, но и ответил.

Книга с личным автографом Президента Беларуси и подарки от посольства нашей страны в Москве. Удивительная история российской школьницы, которая написала письмо Александру Лукашенко и получила ответ.

"Уважаемый Александр Григорьевич, здравствуйте. Пишет вам Золина Вика по поручению всего нашего класса 5 "Д", - говорится в письме.

Эта удивительная история произошла в городе Пушкино, Московской области. Главная героиня, ученица 5 "Д" класса Виктория Золина учится даже не в школе, а в целом образовательном комплексе. Открыли в прошлом году и сегодня здесь получают знания более 500 человек. В соавторстве с одноклассниками девочка решила написать письмо самому Президенту Беларуси. На это школьников вдохновили уроки "Разговор о важном", где классный руководитель рассказывал о Союзном государстве, о дружбе Беларуси и России, общей истории, Великой Отечественной войне и национальной культуре.

Виктория Золина, ученица 5 "Д" класса образовательного комплекса № 2 г. Пушкино (Россия):

"Я решила приобрести себе много новых друзей и подумала, почему бы это не из другой страны ребята. И подумала, что можно предложить из Беларуси. Как у них проходят уроки в школе, чем они занимаются в свободное время, какой у них главный спорт в Беларуси?"

Все эти вопросы ребята детально изложили в письме. Ведь чтобы лучше узнать друг о друге, нужно налаживать контакт напрямую. Но чтобы подготовиться к встрече, еще одна просьба Президенту была книга о Беларуси. В их школе большая новая библиотека. Кстати, там есть произведения известных белорусских авторов, Короткевича, Быкова, Мележа, даже на белорусском языке, который ребятам пока дается с трудом.

Варвара Волк, ученица 5 "Д" класса образовательного комплекса № 2 г. Пушкино (Россия):

"Было бы очень хорошо, если бы в нашей школе ввели уроки белорусского языка. Интересно узнавать других людей, другие языки, другую культуру".

Письмо отправили, но ответа от самого главы государства не ожидал никто. Почетная миссия доставить книгу с личным автографом Александра Лукашенко выпала послу Беларуси в России.

Виктория Золина, ученица 5 "Д" класса образовательного комплекса № 2 г. Пушкино (Россия):

"Он нам написал, приезжайте в Беларусь, узнавайте Беларусь и дружите! Вместе мы сильнее!"

Денис Конев, классный руководитель 5 "Д" класса образовательного комплекса № 2 г. Пушкино (Россия):

"Честно говоря, такой реакции не ожидали. Мы ждали какой-то реакции, мы хотели получить книгу для нашей библиотеки, мы хотели дружить с ребятами из Беларуси. Решили написать Александру Григорьевичу, и письмо дошло, чему мы максимально рады. У Александра Лукашенко еще и выборы в этом году, почему бы не пожелать ему удачи в его делах. Все комплексно получилось у нас, чему мы очень рады".

Книга с личным автографом Президента Беларуси теперь будет храниться в школьной библиотеке, а вместе с ней большое издание об операции "Багратион" и борьбе белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Когда ребята перейдут в старшие классы, это поможет им в изучении истории. А пока пятиклашки мечтают поехать в Беларусь и познакомиться со своими сверстниками. Но во время съемки было озвучено еще одно желание, уже не в письменном, а в устном виде.

Виктория Золина, ученица 5 "Д" класса образовательного комплекса № 2 г. Пушкино (Россия):