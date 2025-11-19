Украина пережила немало коррупционных скандалов, нынешний может превзойти их все, уверен экс-депутат

"За весь период независимости в Украине было достаточно много разного рода коррупционных скандалов, но по масштабам этот не сравнится, наверное, ни с одним из них. Мы же только в начале этого коррупционного скандала. Речь пока идет о Министерстве энергетики и 100 млн долларов или евро, которые там они обнаружили. Но основные коррупционные схемы реализовывались через Министерство обороны. Основной поток финансовых ресурсов шел через Министерство обороны. Надо понимать, что бюджет Министерства обороны гораздо больше даже, чем бюджет Украины. Кроме того, что там есть деньги из самого бюджета Украины, но там еще есть много донорских финансовых ресурсов, которые направлялись на поддержку этой войны, на закупку вооружений, на выплаты заработных плат и многое другое. При всем том, что нам европейцы рассказывали, что они не финансируют войну, а только поддерживают социальные программы, выплачивают зарплаты, пенсии, стипендии и так далее. Хотя на самом деле это не так".