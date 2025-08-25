Украинский политик: Переговоры по Украине начались в Минске, поэтому они должны там продолжиться

Перед тем, как состоялась встреча Президента США Дональда Трампа и Президента РФ Владимира Путина на Аляске 15 августа 2025 года, американский лидер позвонил Президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы не только поблагодарить за содействие в организации саммита, но и поговорить об Украине.

По словам политика, роль Беларуси и лично Александра Лукашенко была важна с самого начала трагедии, начавшейся в 2014 году. "Белорусский лидер взял на себя эту ответственность, а со временем только доказал свою непоколебимость идеей, миссией, значением, работой, примером, страной, достижениями. Я считаю, что переговоры по этой трагической истории Украины начались в Минске, поэтому они должны и продолжиться там. Финальные переговоры по Украине будут в Минске, поэтому крутите - не крутите, ездите - не ездите, а встретятся все в белорусской столице, когда будет разговор о реальных мирных переговорах", - заявил Артем Дмитрук.