Укрепление традиций и преемственности: подведены итоги конкурса "Трудовая династия - 2025"
В Минске подвели итоги конкурса "Трудовая династия - 2025". За право стать победителями боролись 14 семей со всей страны.
Среди участников были потомственные металлурги, машиностроители и представители легпрома. Конкурсанты показывали творческие номера, презентовали визитки. Выступления оценивали члены жюри.
За каждой семьей - труд нескольких поколений. Общий стаж трудовых династий насчитывает от 100 до 600 лет.
Надежда Лазаревич, первый зампредседателя Мингорисполкома:
"Это самое важное для нас мероприятие. Мы поддерживаем династии наших промышленных предприятий. Мы показываем нашу силу и мощь, а также рассказываем, насколько важно поддерживать любовь к тому предприятию, на котором вы работаете, именно в семье".
Все участники получили дипломы и сертификаты на бытовую технику белорусского производства. Победителей наградят 19 октября в Бресте.