Умер кинорежиссер Александр Анисимов

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Не стало известного кинорежиссера Александра Анисимова. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.
Александр Анисимов вошел в историю белорусского кинематографа как яркий, самобытный мастер игрового и документального кино, чьи фильмы знают и любят зрители разных возрастов. Лучшие из созданных им фильмов обогатили новейшую историю отечественной культуры.
В Министерстве культуры выразили искренние соболезнования родным и близким покойного и подчеркнули, что светлая память об Александре Анисимове навсегда сохранится в наших сердцах.
Александр Анисимов в 1994 году окончил Белорусскую государственную академию искусств, где учился в мастерской народного артиста СССР кинорежиссера Виктора Турова. Он снимал художественные и документальные фильмы. Среди его работ - "Звонарь", "Не остановятся часы", "Метафора", "Минская элегия", "Возвращение".