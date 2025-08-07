Умные технологии - как в Беларуси обновляют подъемники для комфорта и безопасности news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d62b33ec-36d4-41a5-aeb2-ad69e0978d72/conversions/c8e05321-f955-4e57-af1c-ac2a10407515-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d62b33ec-36d4-41a5-aeb2-ad69e0978d72/conversions/c8e05321-f955-4e57-af1c-ac2a10407515-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d62b33ec-36d4-41a5-aeb2-ad69e0978d72/conversions/c8e05321-f955-4e57-af1c-ac2a10407515-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d62b33ec-36d4-41a5-aeb2-ad69e0978d72/conversions/c8e05321-f955-4e57-af1c-ac2a10407515-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как в Беларуси меняют старые кабины на умные технологии? Один из таких объектов есть в Минске в многоэтажке по улице Бельского, там работы почти завершены.

Прежние подъемки отслужили по паспорту четверть века. Не секрет, изношенные механизмы часто становятся причиной аварий и простоев, создавая неудобства жильцам. Поэтому новые кабины точно были долгожданными.

Отечественного производства, надежные и комфортные. Обновление оборудования не ограничивается стандартной заменой кабин. Среди дополнительных опций - датчики, не позволяющие закрыть двери раньше, чем пассажиры окажутся внутри. Каждая кабина оборудована камерами видеонаблюдения, информация на кнопках продублирована шрифтом Брайля. Увеличилась и скорость подъема, ведь ключевое, что ценит сегодня ценит современный человек - время и комфорт.

"Учитывая тот факт, что здесь установлены 2 лифта и в целях минимальных неудобств для населения, работы по замене лифтов ведутся в два этапа. В настоящее время первый лифт повышенной грузоподъемности на 630 кг уже введен в эксплуатацию, по второму лифту ведутся пуско-наладочные работы, на следующей неделе данное лифтовое оборудование будет предъявлено приемочным комиссиям", - рассказал первый замдиректора - главный инженер ЖКХ № 2 Фрунзенского района г. Минска Владимир Гаврилович.

Это хорошо, когда в подъезде два лифта, тогда жильцы не испытывают особых неудобств при замене, но что делать, если он один? К сожалению, придется потерпеть, ведь ответственные за установку службы уверяют, что и так делают все, что в их силах. Полная замена механизмов - процесс сложный и трудоемкий. Надо понимать, что это оборудование повышенной опасности. И это тот случай, когда не стоит торопиться.

"Берегите лифт, не допускайте порчи лифтового оборудования". Наверняка каждый, подходя к подъемникам, замечал такие рекомендации. Они прописаны не зря. От того, как сами жители будут относиться к оборудованию и зависит его корректная работа и срок службы.

Но порой бывает, подводят и заказчики, и застройщики, и обслуживающие организации. Как пример, затянувшийся инцидент с работой лифтов в новостройках в Червенском районе. В ситуации разбирался Комитет госконтроля.

С 2020 года и пятиэтажки в нашей стране оборудую подъемниками, это предусмотрено новыми строительными нормами. Но вот жители этого дома не сразу смогли ощутить все прелести новаций. Здесь практически год бесполезные лифтовые кабины просто украшали подъезды домов.

"Два дома в Смиловичах принялись в эксплуатацию, они были сданы, оборудование было готово к эксплуатации, лифты могли быть запущены. Не был соблюден ряд требования, чтобы лифты функционировали", - отметил начальник управления КГК Минской области Сергей Александров.

Новоселы жаловались: в райцентре впервые построили дома с лифтами, но они не работают, хотя квартиры давно заселены. Почему? Оказывается, договоры на их обслуживание не были заключены из-за отсутствия подобного опыта. Только после вмешательства КГК на местах стали наконец-то искать варианты решения затянувшегося вопроса.

"Когда Комитет обратил на эту проблему внимание органов власти, вопрос начал решаться. Был заключен договор с обслуживающей организацией, была создана диспетчерская служба, был полностью собран пакет документов и в июне 2025 года в этих домах граждане уже смогли пользоваться лифтами", - заявил Сергей Александров.

К слову, аналогичная проблема после вмешательства органов Комитета государственного контроля была оперативно решена и в Витебской области.

Такие факты, как некорректная работа лифтов, хоть и единичны, но имеют место быть. Вообще обращения граждан в госорганы остаются эффективной формой взаимодействия населения и власти. Это своеобразное зеркало сразу показывает, что действительно волнует людей и как работают чиновники на местах. Ведь блага предусмотренные государством для людей не должны превращаться в проблемы.