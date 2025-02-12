Уникальный инклюзивный проект "Другая глубина" продолжает серию выставок

Сегодня в торговом центре "Столица" открылась новая экспозиция. Свое творчество представила самобытная художница из Старых Дорог Кристина Жуковец. По профессии она психолог, но увлекается хендмейдом и создает уникальные изделия в различных техниках. На выставке представлены более 30 работ в жанре алмазной живописи, квиллинга и стринг-арта. Каждая картина наполнена душевной теплотой.