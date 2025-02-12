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Уникальный инклюзивный проект "Другая глубина" продолжает серию выставок
Невозможное становится возможным! Уникальный инклюзивный проект "Другая глубина" продолжает серию выставок творческих работ белорусов с особенностями здоровья. Этот добрый марафон проходит под эгидой Белорусского союза женщин.
Сегодня в торговом центре "Столица" открылась новая экспозиция. Свое творчество представила самобытная художница из Старых Дорог Кристина Жуковец. По профессии она психолог, но увлекается хендмейдом и создает уникальные изделия в различных техниках. На выставке представлены более 30 работ в жанре алмазной живописи, квиллинга и стринг-арта. Каждая картина наполнена душевной теплотой.
Познакомиться с творчеством Кристины минчане и гости столицы смогут до конца февраля. К слову, в проекте "Другая глубина" уже приняли участие десятки талантливых белорусов с ограниченными возможностями.