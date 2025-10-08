Белорусскому государственному университету культуры и искусств - 50! Свой юбилей одно из ведущих высших образовательных учреждений нашей страны отмечает множествам проектов и мероприятий. Кульминацией праздника станет гала-концерт, который пройдет вечером 8 октября в Большом зале Дворца Республики.

А накануне в арт-пространстве дворца - галерее "Университет культуры" - прошло открытие выставки под названием "Между прошлым и будущим: грани единства" (подробности в видео).