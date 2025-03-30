Упавшие деревья, снежный покров 25 см. Узнали, что происходит в Могилевской области

О последствиях апрельской непогоды сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

Согласно информации Белгидромета, в регионе 5 апреля были зафиксированы порывы ветра до 15 м/с, обильное выпадение осадков в виде мокрого снега. Так, максимальная скорость ветра достигала 15 м/с в Горках. Самая большая высота снежного покрова 25 см в течение суток зафиксирована в Могилеве.

По данным РУП "Могилевэнерго" в течение суток нарушалось электроснабжение 355 трансформаторных подстанций, 128 населенных пунктов, 15 молочно-товарных ферм, 5 котельных.

На утро 6 апреля отключено 98 трансформаторных подстанций, 46 населенных пунктов, пять МТФ в Белыничском, Бобруйском, Дрибинском и Осиповичском районах. Бригады РЭС работают над устранением последствий отключений.

Оперативно включились в работу и подразделения МЧС: совершено более десятка выездов на уборку упавших деревьев в Белыничском, Бобруйском, Кличевском, Круглянском, Могилевском и Осиповичском районах.

"При наступлении неблагоприятных погодных явлений, связанных со снегопадами, метелями и порывистым ветром, МЧС рекомендует воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости (особенно за пределы населенного пункта) до улучшения погодных условий. Проходя мимо зданий, на крышах которых скапливается большое количество снега, быть особенно внимательными, а лучше - обходить их. Также лучше ограничить выход на улицу малолетних детей без сопровождения взрослых, не выходить пожилым и больным людям на прогулку в одиночку. При сильном ветре избегать слабо укрепленных конструкций, деревьев, рекламных щитов и шатких строений", - порекомендовали спасатели.

Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, не пользоваться электронагревательными приборами самодельного производства.