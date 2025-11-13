3.67 BYN
"Услышаться" спустя годы: на журфаке БГУ собрались мэтры Белорусского радио
Вековой юбилей в середине ноября отметит Белорусское радио. Первым праздничные радиоволны услышал факультет журналистики БГУ, именно он дал старт юбилейной афише. В преддверии столетия состоялся день встреч выпускников для мэтров радиоэфиров.
Факультет журналистики БГУ собрал тех, кто работал на отечественных FM-волнах. Вечер встреч выпускников чем не повод "услышаться" в родной альма-матер?! В таком составе собираются нечасто.
Факультет журналистики второй год встречает выпускников в телепавильоне. На этот раз учебная площадка приняла вызов от мэтров радиоискусства. Интерактивы на любой вкус, один клик - и снова студенты. На этот раз сигнал вещания - журфаковский, но все по-настоящему, даже эфирные метры.
Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:
"Традиционная встреча выпускников прошла у нас в обновленном телепавильоне. Это встреча поколений: наших старых добрых детей, как мы считаем (хотя многие уже седые, с бородами) и молодого поколения. Я думаю, что это очень полезно и с точки зрения обмена опытом, и с точки зрения того, что в это время происходит единение - идет передача не просто опыта, а передача заряда".
Вячеслав Харитонов, выпускник кафедры радио и телевидения факультета журналистики БГУ:
"Такие встречи надо проводить чаще, потому что и нашему поколению, которое давно окончило журфак, и молодежи, на которую сегодня приятно смотреть, и которая узнает нас, приятно общаться".
И если у одних с радио давний роман, то другие лишь начинают настраивать голос в студийных павильонах. Ежегодно студенты факультета журналистики БГУ лично становятся свидетелями создания радиопрограмм. Учебная практика, а дальше все по классике жанра - стажировка и новая единица в штате. Только под крылом главного медиахолдинга страны 12 радиостанций, рабочих мест хватает, в приоритете молодые бойцы информационного фронта.
Елизавета Лашкевич, ведущая телеканала "Первый информационный" и Первого национального канала Белорусского радио:
"Жизнь с радио уже полноценно появилась у меня на третьем курсе. Я попала в знаменитое здание Дома радио на ул. Красной, 4 и с тех пор тружусь на Первом национальном канале Белорусского радио уже 8 лет".
Антон Васюкевич, генпродюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио:
"Многие наши студенты уже на втором-третьем курсе становятся нашими штатными сотрудниками. Это, конечно, для ребят очень большой кредит доверия, но они его очень успешно оправдывают, потому что они приносят новые идеи и предложения. Они наполняют эфир чем-то свежим, молодым и задорным. И это позволяет нам в том числе общаться с молодой аудиторией на знакомом ей языке".
Хорошее подспорье в подготовке кадров - преподаватели практики, которые помогают навострить ухо на нужную частоту и отработать навыки дикторской речи. Здесь все, как на эфирах, - без права на второй дубль. Воспитывать подрастающую смену берутся настоящие мастера микрофона и камер.
Надежда Лысенко, заместитель главного директора - директор информационного и общественно-политического вещания Первого национального канала Белорусского радио:
"Радиокультура у нашего молодого поколения очень развита. Для меня было удивлением узнать, что на радионаправление поступает больше студентов, чем на телевидение, так как сегодня очень популярны форматы подкастов, а это прежде всего радио, форматы радиокультуры".
На этом праздники не заканчиваются - Неделя Белорусского радио продолжится в Национальном историческом музее, где готовят выставку-биографию Белорусского радио. Экспозиция торжественно откроется 14 ноября.
А в день рождения отечественного эфира официально введут в обращение марку, посвященную трехзначной дате. Кульминацией праздничной афиши станет первый национальный конкурс "РадиоТриумф", который состоится 19 ноября на сцене Дворца Республики.