"Услышаться" спустя годы: на журфаке БГУ собрались мэтры Белорусского радио

Вековой юбилей в середине ноября отметит Белорусское радио. Первым праздничные радиоволны услышал факультет журналистики БГУ, именно он дал старт юбилейной афише. В преддверии столетия состоялся день встреч выпускников для мэтров радиоэфиров.

Факультет журналистики БГУ собрал тех, кто работал на отечественных FM-волнах. Вечер встреч выпускников чем не повод "услышаться" в родной альма-матер?! В таком составе собираются нечасто.

Факультет журналистики второй год встречает выпускников в телепавильоне. На этот раз учебная площадка приняла вызов от мэтров радиоискусства. Интерактивы на любой вкус, один клик - и снова студенты. На этот раз сигнал вещания - журфаковский, но все по-настоящему, даже эфирные метры.

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ:

"Традиционная встреча выпускников прошла у нас в обновленном телепавильоне. Это встреча поколений: наших старых добрых детей, как мы считаем (хотя многие уже седые, с бородами) и молодого поколения. Я думаю, что это очень полезно и с точки зрения обмена опытом, и с точки зрения того, что в это время происходит единение - идет передача не просто опыта, а передача заряда".

Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbb74b8a-e238-4be7-a002-214876431bf5/conversions/ff3a7c13-c62b-4566-9988-9bd2b5bc945e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbb74b8a-e238-4be7-a002-214876431bf5/conversions/ff3a7c13-c62b-4566-9988-9bd2b5bc945e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbb74b8a-e238-4be7-a002-214876431bf5/conversions/ff3a7c13-c62b-4566-9988-9bd2b5bc945e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bbb74b8a-e238-4be7-a002-214876431bf5/conversions/ff3a7c13-c62b-4566-9988-9bd2b5bc945e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вячеслав Харитонов, выпускник кафедры радио и телевидения факультета журналистики БГУ:

"Такие встречи надо проводить чаще, потому что и нашему поколению, которое давно окончило журфак, и молодежи, на которую сегодня приятно смотреть, и которая узнает нас, приятно общаться".

Вячеслав Харитонов, выпускник кафедры радио и телевидения факультета журналистики БГУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bdf74b6-874c-4df8-88c8-94631c795f76/conversions/23ac0193-222a-48d8-a6dd-eb766b8d0d75-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bdf74b6-874c-4df8-88c8-94631c795f76/conversions/23ac0193-222a-48d8-a6dd-eb766b8d0d75-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bdf74b6-874c-4df8-88c8-94631c795f76/conversions/23ac0193-222a-48d8-a6dd-eb766b8d0d75-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4bdf74b6-874c-4df8-88c8-94631c795f76/conversions/23ac0193-222a-48d8-a6dd-eb766b8d0d75-xl-___webp_1920.webp 1920w

И если у одних с радио давний роман, то другие лишь начинают настраивать голос в студийных павильонах. Ежегодно студенты факультета журналистики БГУ лично становятся свидетелями создания радиопрограмм. Учебная практика, а дальше все по классике жанра - стажировка и новая единица в штате. Только под крылом главного медиахолдинга страны 12 радиостанций, рабочих мест хватает, в приоритете молодые бойцы информационного фронта.

Елизавета Лашкевич, ведущая телеканала "Первый информационный" и Первого национального канала Белорусского радио:

"Жизнь с радио уже полноценно появилась у меня на третьем курсе. Я попала в знаменитое здание Дома радио на ул. Красной, 4 и с тех пор тружусь на Первом национальном канале Белорусского радио уже 8 лет".

Елизавета Лашкевич, ведущая телеканала "Первый информационный" и Первого национального канала Белорусского радио: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbb9661f-8709-44dc-b058-72e13beff4df/conversions/2c615fb6-9919-4fe2-a0fb-9d1dc03db4fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbb9661f-8709-44dc-b058-72e13beff4df/conversions/2c615fb6-9919-4fe2-a0fb-9d1dc03db4fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbb9661f-8709-44dc-b058-72e13beff4df/conversions/2c615fb6-9919-4fe2-a0fb-9d1dc03db4fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbb9661f-8709-44dc-b058-72e13beff4df/conversions/2c615fb6-9919-4fe2-a0fb-9d1dc03db4fd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антон Васюкевич, генпродюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио:

"Многие наши студенты уже на втором-третьем курсе становятся нашими штатными сотрудниками. Это, конечно, для ребят очень большой кредит доверия, но они его очень успешно оправдывают, потому что они приносят новые идеи и предложения. Они наполняют эфир чем-то свежим, молодым и задорным. И это позволяет нам в том числе общаться с молодой аудиторией на знакомом ей языке".

Антон Васюкевич, генпродюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e6156ca-6142-41c8-b83f-e9efe76276ee/conversions/f5b86460-acae-472b-a2dc-5fac2a88f78f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e6156ca-6142-41c8-b83f-e9efe76276ee/conversions/f5b86460-acae-472b-a2dc-5fac2a88f78f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e6156ca-6142-41c8-b83f-e9efe76276ee/conversions/f5b86460-acae-472b-a2dc-5fac2a88f78f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e6156ca-6142-41c8-b83f-e9efe76276ee/conversions/f5b86460-acae-472b-a2dc-5fac2a88f78f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хорошее подспорье в подготовке кадров - преподаватели практики, которые помогают навострить ухо на нужную частоту и отработать навыки дикторской речи. Здесь все, как на эфирах, - без права на второй дубль. Воспитывать подрастающую смену берутся настоящие мастера микрофона и камер.

Надежда Лысенко, заместитель главного директора - директор информационного и общественно-политического вещания Первого национального канала Белорусского радио:

"Радиокультура у нашего молодого поколения очень развита. Для меня было удивлением узнать, что на радионаправление поступает больше студентов, чем на телевидение, так как сегодня очень популярны форматы подкастов, а это прежде всего радио, форматы радиокультуры".

Надежда Лысенко, заместитель главного директора - директор информационного и общественно-политического вещания Первого национального канала Белорусского радио news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d0384fc-1807-4f9b-98ba-727e5bba57c3/conversions/7a553e56-2b6b-400b-ad48-ec86bb97fae0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d0384fc-1807-4f9b-98ba-727e5bba57c3/conversions/7a553e56-2b6b-400b-ad48-ec86bb97fae0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d0384fc-1807-4f9b-98ba-727e5bba57c3/conversions/7a553e56-2b6b-400b-ad48-ec86bb97fae0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d0384fc-1807-4f9b-98ba-727e5bba57c3/conversions/7a553e56-2b6b-400b-ad48-ec86bb97fae0-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этом праздники не заканчиваются - Неделя Белорусского радио продолжится в Национальном историческом музее, где готовят выставку-биографию Белорусского радио. Экспозиция торжественно откроется 14 ноября.