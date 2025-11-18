3.68 BYN
Уверенный рост турпотока - Беларусь и Россия укрепляют туристическое сотрудничество
Туристические обмены между Россией и Беларусью демонстрируют уверенный рост: за девять месяцев 2025 года поток белорусских туристов в Москву увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У россиян большим спросом пользуются белорусские санатории, где свободные места становятся дефицитом. Подробнее смотрите в "Актуальном интервью".
Заместитель председателя Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов сообщил, что статистика подтверждает положительную тенденцию: "В 2024 году российскую столицу посетили 190 тыс. белорусских туристов, а 183 тыс. уже приехали в этом году за 9 месяцев. Таким образом, если говорить про сравнение с аналогичным периодом прошлого года, то турпоток увеличился на треть. И нам очень нравится эта динамика".
Туристический поток из Москвы в Беларусь тоже увеличивается. Спрос на санаторно-курортное лечение в Беларуси продолжает расти, несмотря на изменение цен. "В этом направлении Беларусь и Россия активно работают. На туристическом сервисе RUSSPASS есть отдельный спецпроект под названием "RUSSPASS Журнал". Это специальное медиа-издание о путешествиях по России и не только. Сейчас там уже публикуются материалы о Беларуси, помогая туристам открывать для себя новые направления и маршруты", - поделился Булат Нурмуханов.
Среди ключевых преимуществ Беларуси для российских туристов зампредседателя Комитета по туризму Москвы выделил:
- Транспортную доступность: "Сейчас между Москвой и городами Беларуси свыше 100 рейсов. Помимо этого, развито железнодорожное авиасообщение, качественные дороги".
- Удобство расчетов: "Здесь работают карты "Мир", поэтому для любого россиянина и москвича, безусловно, это базовые параметры".
- Комфорт и гостеприимство: "Мне Минск нравится за его уют, красоту, за добродушие местного населения, а это важно. Это, по сути дела, то, с чего вообще начинается любой турпродукт. Он начинается с местных жителей".
Устойчивый рост турпотока и высокий спрос, несмотря на экономические факторы, свидетельствуют о большом потенциале дальнейшего развития туристического сотрудничества между двумя странами.