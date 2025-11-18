Уверенный рост турпотока - Беларусь и Россия укрепляют туристическое сотрудничество

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11efe3d9-ddde-4775-bcb5-1442c194abbc/conversions/50bee537-65df-4c2c-b3af-611194e9ac08-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11efe3d9-ddde-4775-bcb5-1442c194abbc/conversions/50bee537-65df-4c2c-b3af-611194e9ac08-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11efe3d9-ddde-4775-bcb5-1442c194abbc/conversions/50bee537-65df-4c2c-b3af-611194e9ac08-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11efe3d9-ddde-4775-bcb5-1442c194abbc/conversions/50bee537-65df-4c2c-b3af-611194e9ac08-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Туристические обмены между Россией и Беларусью демонстрируют уверенный рост: за девять месяцев 2025 года поток белорусских туристов в Москву увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У россиян большим спросом пользуются белорусские санатории, где свободные места становятся дефицитом. Подробнее смотрите в "Актуальном интервью".

Заместитель председателя Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов сообщил, что статистика подтверждает положительную тенденцию: "В 2024 году российскую столицу посетили 190 тыс. белорусских туристов, а 183 тыс. уже приехали в этом году за 9 месяцев. Таким образом, если говорить про сравнение с аналогичным периодом прошлого года, то турпоток увеличился на треть. И нам очень нравится эта динамика".

Туристический поток из Москвы в Беларусь тоже увеличивается. Спрос на санаторно-курортное лечение в Беларуси продолжает расти, несмотря на изменение цен. "В этом направлении Беларусь и Россия активно работают. На туристическом сервисе RUSSPASS есть отдельный спецпроект под названием "RUSSPASS Журнал". Это специальное медиа-издание о путешествиях по России и не только. Сейчас там уже публикуются материалы о Беларуси, помогая туристам открывать для себя новые направления и маршруты", - поделился Булат Нурмуханов.

Среди ключевых преимуществ Беларуси для российских туристов зампредседателя Комитета по туризму Москвы выделил:

Транспортную доступность: "Сейчас между Москвой и городами Беларуси свыше 100 рейсов. Помимо этого, развито железнодорожное авиасообщение, качественные дороги".

Удобство расчетов: "Здесь работают карты "Мир", поэтому для любого россиянина и москвича, безусловно, это базовые параметры".

Комфорт и гостеприимство: "Мне Минск нравится за его уют, красоту, за добродушие местного населения, а это важно. Это, по сути дела, то, с чего вообще начинается любой турпродукт. Он начинается с местных жителей".