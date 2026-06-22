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Ужасающие факты геноцида белорусского народа шокируют из года в год новыми сведениями
Сохранить память о трагедии и пресечь любые попытки фальсификаций событий Великой Отечественной. Ради этого в апреле 2021 года Генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед принял решение о возбуждении уголовного дела по фактам геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в период войны и в послевоенное время.
До начала масштабного расследования считалось, что на территории БССР в годы оккупации пострадали 9200 сельских населенных пунктов. Материалами уголовного дела уже подтверждено уничтожение не менее 12 868 сел и деревень. Трагическую судьбу Хатыни повторили (были полностью сожжены с жителями и не возродились после войны) не менее 290 деревень, раньше считалось, что 186.
Также установлено, что на территории Беларуси фашисты организовали 580 лагерей смерти. Нацисты помещали туда людей помимо их воли с причинением нравственных и физических страданий. Насильно привлекали к тяжелому физическому труду.
За период оккупации фашисты на нашей земле уничтожили более 3 млн мирных граждан и военнопленных. Разрушили 209 городов (в том числе Минск на 85 %, Витебск на 90 %). Угнали в рабство в Германию свыше 380 тыс. человек, многие погибли. Массово угоняли и детей. Их зачастую использовали как доноров крови - "до последней капли".
До сих пор открываются все новые факты о случаях геноцида: Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. Если в 1941 году население республики составляло более 9 млн человек, то в 1945-м - лишь около 6 млн.
Возрождение Беларуси: сегодня население страны превышает 9 млн человек
Вернуться к довоенному уровню численности населения Беларусь смогла только в 1972 году. Постепенно жителей становилось больше, и сегодня белорусов уже свыше 9 млн.