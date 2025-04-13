Узнали, где в Коссово появится новый пляж

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Пляж обустраивают на территории Коссовского дворцово-паркового ансамбля. Об этом сообщил заместитель председателя Ивацевичского райисполкома Андрей Регес, пишет БЕЛТА.

"Свыше 100 тыс. туристов посещают дворцово-парковый ансамбль в течение года. Большинство из них приезжают в теплое время года. В границах нашей историко-культурной ценности есть пруд, глубина относительно фиксированная - до 2,5 м. Пляж просился давно", - заметил Андрей Регес.

Работы по благоустройству места отдыха сейчас в самом разгаре. Прошлой осенью водолазы обследовали акваторию водоема, побережье расчистили от лишней растительности. Пляж уже практически отсыпан. В целом грузовики привезут около 600 куб. м песка. Сделано примерно 30 рейсов. Планируется привезти на побережье еще несколько машин мытого речного песка. Также намерены обустроить газон для тех, кто захочет загорать на траве.

"Думаю, на следующей неделе начнем устанавливать малые архитектурные формы: раздевалки, теневые навесы, шезлонги из дерева, а также мусорные контейнеры. Будет волейбольная площадка", - добавил зампредседателя райисполкома. Работы намечено завершить к началу купального сезона. Протяженность пляжа составит около 100 м. Брестский облисполком принял решение об открытии там поста ОСВОД.