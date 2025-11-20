Количество стран, где совершается отмывание финансов, только подчеркивает отсутствие границ у преступности. Например, чтобы действовать сообща в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, создана глобальная система, в которую входит и Беларусь.

Такая авторитетная организация, как ФАТФ определяет стандарты для повышения эффективности в купе и национальных антиотмывочных систем в частности. Так, государства получают условно свод правил (40 рекомендаций), как выстроить надежную национальную финансовую систему.

Для продвижения рекомендаций ФАТФ и мониторинга их выполнения в мире создано девять региональных групп. Беларусь находится в составе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и имеет статус международной организации и объединяет девять государств. Еще 36 стран и международных организаций - наблюдатели и приглашенные.

Узнали о принципах работы антиотмывочной системы в Беларуси

Беларусь продолжает следовать стандартам ФАТФ, внедряя передовые практики в национальное законодательство и лучший опыт других стран в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Следуя полученным рекомендациям, проведен так называемый антиотмывочной скрининг белорусской системы на предмет соответствия обновленным с 2019 года международным стандартам. Выявленные недостатки устраняются. Это экзамен, который крайне важно пройти каждому государству на пути к эффективной и надежной антиотмывочной системе.

Как в Беларуси борются с отмыванием "грязных" денег

Сегодня в Беларуси на противодействии отмывания "грязных" денег стоят десятки субъектов государственного и частного сектора. Условно это все, кто так или иначе сталкиваются с финоперациями, где аналитическим центром, куда стекаются все формуляры с подозрительными транзакциями, является Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.

Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси:

"Это отбор множества подозрительных финансовых операций. Всего каждый день в Беларуси совершается более 10 - 15 млн транзакций, и задача антиотмывочной системы как раз состоит в том, чтобы фильтровать самые подозрительные и рискованные операции, через которые могут усматриваться различные финансовые злоупотребления и махинации. Их нужно пресекать с помощью инструментов, которые есть в национальной антиотмывочной системе".

Дмитрий Захаров

Налоговая, лизинговые организации, страховые компании, банки, нотариусы выступают в роли первичного фильтра. К примеру, от нотариусов в аналитический центр поступает немало "сигналов". Связано это в первую очередь с объемами нотариальных действий. К слову, мошенники научились изощренно внедрять серые схемы, поэтому для нотариуса, являющегося частью мониторинга и контроля, сигналом проверить данные может быть не только частота сделок, но и внезапно всплывшие материальные активы.

Председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко рассказала, что у нотариуса есть, как у лица осуществляющего финоперации, меры, чтобы выяснить источник происхождения денежных средств. А работая с заинтересованными лицами, предоставляются так называемые опросные листы, где люди отвечают на вопросы, что дает возможность провести анализ.

Серые схемы пытаются скрыть за нотариальными доверенностями, например, для использования фининструментов (банковские счета, SIM-карты или через депозиты, когда должники не могут найти кредитора и обращаются к нотариусам для размещения средств на счетах). И с каждым годом попытки финансовых преступников становятся все более изощренными, поэтому в помощь нотариусам в Беларуси функционирует единая цифровая платформа. Заполняя данные о сделке, она просигнализирует в случае попытки обойти закон.

Узнали о принципах работы антиотмывочной системы в Беларуси

"Подозрительной нотариусу может показаться операция, когда безвозмездная сделка совершается между посторонними лицами или возмездная - между близкими родственниками. Если говорить о наличных денежных средствах, то это когда идет по операции некий расчет, и если сумма финансовой операции превышает 500-кратную базовую величину и деньги передаются наличными - все это также является признаком подозрительности", - объяснила зампредседателя Минской областной нотариальной палаты Белорусской нотариальной палаты Радмила Щирая.

Для банков сигналом обратиться к клиенту с просьбой пояснить движение денег по счетам может быть нетипичное поведение. Допустим, что человек, который обычно раз или два в месяц получает зарплату и оплачивает покупки, вдруг начинает активно переводить деньги через ЕРИП или с карты на карту. Проверка чистоты действий порой не только позволяет выявить мошенничество, но и защитить самого клиента. Контроль за счетами осуществляют абсолютно все банки Беларуси, что является частью государственной системы финансового мониторинга.

Узнали о принципах работы антиотмывочной системы в Беларуси

Замдиректора Департамента внутреннего контроля и комплаенс банка Татьяна Кузнецова рассказала, что бывает ситуация, когда человек приходит в банк открывать счет, совершает несколько операций либо одну, но после в определенный момент к клиенту обращается банк с просьбой предоставить документы и подтвердить источник происхождения средств. "Для обычного клиента, как правило, это вызывает негатив и недоумение, почему он должен предоставлять эти документы, но к этому не надо так относиться. Дело в том, что банк выполняет свою функцию финансового мониторинга. Он должен проверить операцию и убедиться, что она совершенно законна с точки зрения финансового мониторинга и там нет признаков отмывания преступных доходов", - пояснила она.

Как это выстроено на практике? Банки, так же, как и остальные первичные "фильтры", заполняют специальные формуляры регистрации финансовых операций - те, что подлежат особому контролю, далее направляют в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля.

Контрольную и координирующую функции в банковской сфере на себя берет Национальный банк Беларуси. Он разрабатывает требования к правилам внутреннего контроля для коммерческих банков, а также доводит типологию или механизмы выявления разных махинаторских схем и информирует об актуальных угрозах и рисках отмывания денег. Лучшими практиками, которые собраны в ФАТФ, банки государств-участников обмениваются в рамках выстроенных международных отношений.

Нацбанк Беларуси

Анжелика Хаданович, начальник управления Главного управления банковского надзора Национального банка Беларуси:

"С департаментом взаимодействуем давно. Мы совместно разрабатываем законодательную базу, проводим контрольные мероприятия, обмениваемся актуальной информацией, оцениваем угрозы, уязвимости и риски на национальном уровне. Слаженную работу департамента, Национального банка, правоохранительных органов и иных надзорных органов неоднократно отмечали международные эксперты по результатам взаимных оценок Беларуси".

Кроме мониторинга за движением средств по счетам, Нацбанк вправе уточнить источники происхождения денег при приобретении дорогостоящих активов, например, золота. Такие механизмы позволяют выявлять в том числе и нелегальные криптообменники, уклонение от уплаты налогов или вывод капитала за рубеж.

Игорный бизнес - еще одно полюбившееся финансовыми аферистами направление. За ставками нередко всплывают попытки отмыть "грязные" деньги. Отсюда и появляется неоднозначное отношение к такому виду развлечений. Например, в Турции и ОАЭ деятельность казино и других игорных заведений запрещена. Беларусь, так же как Россия и Казахстан, пошли своим путем. Играть в открытую - значит исключить латентные виды этой деятельности, что только добавляет рисков. Однако и система фильтров в Беларуси для казино выстроена так, чтобы эти заведения работали на условиях государства, в том числе и в вопросах противодействия легализации преступных доходов.

У Департамента финансового мониторинга имеется порядка 50 источников информации по всей Беларуси, анализируются десятки тысяч финансовых операций, что позволяет выявить подозрительные. Более того, через движение денег можно рассмотреть, например, дробление бизнеса и сокрытие выручки, необоснованное посредничество и даже фиктивное оказание услуг. Во взаимодействии с правоохранительными органами за последние годы выявлено более 2 тыс. преступлений, а в бюджет поступило свыше 100 млн долларов США в эквиваленте.

Александр Пракопенко, начальник управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

"Благодаря информационному обмену из департамента финмониторинга получаем сведения о подозрительной активности юридических и физических лиц. Если в этих сведениях имеются признаки правонарушений, то такие сообщения тщательно нами прорабатываются, проводится дополнительная проверка, а в случае подтверждения принимаются решения. Если брать многолетнюю статистику, то приблизительно треть таких сообщений и их проверка приводит к возбуждению уголовных дел".

Александр Пракопенко

Контроль за выполнением рекомендаций ФАТФ осуществляется в процессе взаимных оценок - насколько эффективно работает на деле то, что отражено на бумагах. В ноябре 2019 года Беларусь успешно прошла процесс оценки национальной антиотмывочной системы. Соответствующий отчет опубликован на сайтах ФАТФ и ЕАГ, который стал ориентиром для всего международного сообщества. Взаимная оценка для Беларуси, как и для любой страны, - это обобщение мер противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.

Где границы финансовой преступности и как изощряются мошенники в своих попытках кражи финансов. Как контролируют финансовые операции. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".