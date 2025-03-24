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Узнали, сколько абитуриентов примут университеты Беларуси в 2025/26 учебном году

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Фото: belta.by

В Беларуси определили план приема в учреждения высшего образования на 2025/26 учебный год, пишет БЕЛТА со ссылкой на Минобразования.

Набор в вузы сохраняется на уровне 2024 года. В 2025 году в университетах страны готовы принять 48,3 тыс. абитуриентов. На бюджетную форму план увеличен на 400 человек по сравнению с 2024-м. Всего на бюджет планируют принять около 31,8 тыс. студентов.

Так, среди них 3,9 тыс. (12,3 %) - будущие педагоги, 3,4 тыс. (10,8 %) - медики, 2,8 тыс. (8,9 %) - аграрии, практически каждый четвертый, или более 7,5 тыс. (23,6 %), - инженеры.

При этом с учетом наиболее востребованных экономикой специальностей, а также приведения в соответствие структуры набора в университеты с перспективной потребностью заказчиков кадров уменьшены заявки вузов на платную форму обучения.

Сейчас Министерством образования совместно с заинтересованными формируется план приема на условиях целевой подготовки. Целевые места будут утверждены и размещены на сайтах учреждений образования до 1 мая, а по педагогическим специальностям - до 1 июня.

Министерство образованияБеларусьвузы