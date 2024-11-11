В 2013-м БЕЛАЗ представил грузовик-монстр, который попал в Книгу рекордов Гиннесса

Произведением инженерного искусства стал новый супергигант родом из Жодино. БЕЛАЗ представил свою самую большую машину - самосвал, способный за раз перевезти 450 тонн груза! Больше не мог никто на планете.

Грузовик-монстр - так окрестила его заграничная пресса, пока такой один. На открытой площадке завода в День машиностроителя впечатляющий экземпляр собрал сотни "зрителей".

Александр Насковец, инженер-конструктор (2012 г.), заместитель главного конструктора ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг":

"На одной из наших выставках, они проходят раз в четыре года в Лас-Вегасе, директор нашего предприятия Пархомчик Петр Александрович сказал, что мы можем создать самосвал в 450 тонн. Раз слово дал - надо держать. И была поставлена задача: создать такой самосвал, который бы подтвердил наши компетенции, показал, что это наше предприятие инновационное, всегда движется вперед. От первого эскиза до выезда из цеха прошло ровно 2 года. Для такого проекта это просто мизерное время".

Задача была поставлена сложная, отметил инженер-конструктор. "Задача была поставлена, чтобы данный карьерный самосвал мог работать в тех же условиях, что и более легкие самосвалы грузоподъемностью 360 тонн, чтобы нагрузка на дорогу соответствовала нагрузке от 360 тонн. Чтобы радиус поворота был такой же, как у 360 тонн. Чтобы не менять профили дорог, радиус поворотов внутри карьера, потому что это очень сложно реализовать в карьерах. Но шин под данную грузоподъемность делать в классическом исполнении, то есть 4 шины сзади, 2 шины спереди, в мире не существует. Из-за этого мы решили делать на 8 шинах. В данном карьерном самосвале у нас 8 патентов, которые запатентованы, и до сих пор в мире это никто повторить не смог".

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Машина возвышается над землей на 8 метров! До кабины приходится преодолеть 25 ступеней. Все равно, что взобраться на четырехэтажный дом. Заводчане шутят: тут бы лифт не помешал. Машина весит 810 тонн. Это если загрузить 15 боингов! А лошадиных сил - 4 600. Мощность такая, что заявленные 450 тонн грузоподъемности - вовсе не предел.

Карьерный самосвал БЕЛАЗ - 75710

Технические характеристики:

Грузоподъемность, т 450

Полная масса, т 810

Мощность двигателей, л. с. 2х2300

Максимальная скорость, км/ч 60

Александр Егоров, генконструктор - начальник научно-технического центра ОАО "БЕЛАЗ", управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" (1952-2020 гг.):

"Перегруз самосвала - это естественное состояние. Допустимый перегруз - до 20 %. 1 рейс в сутки 500 тонн - это нормальная работа для такой машины".

Такая гигантская грузоподъемность вовсе не прихоть конструкторов, а запрос мирового рынка. Горнодобывающие компании борются за то, чтобы скинуть хоть несколько центов с каждой тонны породы. Большие машины позволяют снизить трудозатраты и себестоимость тонна километра. Так что белорусским великанам предрекали светлое будущее в горной добыче.

Петр Пархомчик, гендиректор Белорусского автозавода г. Жодино - гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" (2013-2013 гг.), председатель Брестского облисполкома:

"Мы публично объявили в 2012 году на международной выставке в Соединенных Штатах Америки, в Вегасе, что в следующем году у нас появится такой монстр, который будет перевозить 450 тонн груза. Многие журналисты там поулыбались и подумали, что это какая-то шутка. И они не верили и не могли представить себе, что какая-то маленькая скромная Республика Беларусь создает такое чудо. Ну и чудо произошло. Мы в 2013 году завершили сборку данного карьерного самосвала".

Пришлось столкнуться со многими трудностями, но амбиции создать такой самосвал мотивировали, признался Петр Пархомчик. "И коль мы уже поставили перед собой такую задачу, мы шли на решение этих задач. Огромная поддержка была Национальной Академии Республики Беларусь, отдельных институтов Российской Федерации, которые помогали и разрабатывали отдельные компоненты и решали поставленные задачи, - рассказал он. - У нас все получилось. И в 2013 году мы создали вот такой самый большой карьерный самосвал в мире".

Петр Пархомчик:

"В 2013 году я пригласил Александра Лукашенко, чтобы он протестировал, посмотрел, что за чудо создали на БЕЛАЗе. Он принял такое приглашение и приехал. Конечно, был поражен и удивлен".

Александр Насковец, инженер-конструктор (2012 г.), заместитель главного конструктора ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-холдинг":

"Школа машиностроения в Беларуси - одна из лучших в мире. Это смело могу сказать, потому что таких предприятий, которые производят карьерные самосвалы, в мире можно посчитать на пальцах одной руки, максимум чуть-чуть на другой руке захватить. И мы показали, что мы не стоим на месте, мы готовы к любым вызовам - в кратчайшие сроки предоставить горнодобывающей промышленности то, что им надо".

"Для горнодобывающей промышленности этот проект, скорее всего, подталкивающий - переходить на более тяжелые машины, создавать более большие экскаваторы и повышать эффективность горнодобычи, - считает инженер-конструктор. - Повышая эффективность, мы снижаем цену сырья, снижаем цену комплектующих. В итоге это повышает уровень жизни человека, потому что человек платит за товар, а в товар вложена и добыча ископаемых, и переработка ископаемых, то есть это все накладывается, и если мы где-то экономим, в итоге товар получается дешевле, более доступен".

БЕЛАЗ подготовил документы, чтобы представить 450-тонного великана в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущий рекордсмен - немецкая машина грузоподъемностью 360 тонн - держала марку 10 лет.

Алексей Свистунов, представитель Книги рекордов Гиннесса в России:

"На самом деле это будущее для целого ряда добывающих отраслей, поскольку самосвал такого рода гораздо экономичнее, чем несколько маленьких. Это показывают элементарные расчеты и практика жизни. Поэтому за данным рекордом стоит серьезная экономическая перспектива как для завода, так и для республики в целом".