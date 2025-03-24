В Академии МВД прошел день открытых дверей и первый весенний бал

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Академия МВД уже распахнула двери для будущих милиционеров. В главной кузнице милицейских кадров провели день открытых дверей.

Также в учебном заведении прошел первый весенний бал. Молодые люди в погонах сильны не только в военном деле, но и в танцевальном искусстве. Первый танец - полонез, затем пары закружились в вальсе.

Алексей Башан, первый замначальника Академии МВД Беларуси:

"Почему мы так рано проводим день открытых дверей? Чтобы молодые люди определились с выбором и подали документы по месту жительства в органы внутренних дел. Сотрудники расскажут, что нужно делать дальше - пройти медкомиссию, собеседование с психологом, то есть профессиональный отбор. И, конечно, готовиться к сдаче ЦТ".